Societat Civil Catalana aixeca el veto a Vox

Societat Civil Catalana (SCC) s'ha reunit aquest dilluns amb Vox i ha trencat d'aquesta manera el veto a la formació ultradretana, després que l'entitat no els convidés a la manifestació espanyolista del 29 d'octubre passat. El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha justificat la reunió perquè es tracta del tercer partit més gran del Congrés de Diputats i no ha tingut problemes en afegir-lo al carro del constitucionalisme. "Recordem que Vox és el tercer partit nacional i és un partit que no defensa la independència", ha argumentat per assimilar els objectius de Vox al de l'entitat. L'octubre passat, en canvi, el mateix Sánchez Costa explicava que a la manifestació només hi havien convidat els partits defensors de "la democràcia, la Constitució i l'autogovern de Catalunya" i que Vox "no seria benvingut".

Des d'aquest dilluns, Vox ja forma part formalment del constitucionalisme per a SCC, que els ha inclòs en la ronda de contactes que ha iniciat l'entitat espanyolista amb els principals partits no independentistes. Sánchez Costa ha defensat que, tot i les desavinences passades, "avui ha sigut un pas per conèixer exactament què defensa la formació", i ha recordat que l'entitat és una plataforma no partidista que "està oberta a tots els partits que defensin els valors constitucionals".

El portaveu adjunt de Vox al Congrés, Ignacio Garriga, també ha celebrat aquesta primera trobada després que la seva formació, com ha recalcat, "hagi sigut discriminada en certes manifestacions", en referència a la convocatòria unionista de l'octubre passat.

Reunions amb missatge per a la Moncloa

Fins ara SCC s'ha reunit amb el PP, Cs i el PSC, i espera reunir-se amb En Comú Podem, que encara no ha contestat la seva petició. El president de l'entitat ha apuntat que estan exposant el seu posicionament i defensant les línies de treball que han desenvolupat en aquestes reunions. En aquest sentit, ha defensat el diàleg dins la llei i la Constitució i ha celebrat el retrobament polític "entre els catalans i la resta d'espanyols".

Així mateix, ha remarcat la importància d'incloure les reivindicacions constitucionalistes a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, després d'haver sigut "els grans oblidats durant 40 anys". Sánchez Costa ha advertit que no permetran que se'ls exclogui de les negociacions i ha demanat al president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, que inclogui als documents de negociació temes com la reforma de la llei electoral, el bilingüisme o la neutralitat dels espais públics.

Vox, en canvi, ha carregat amb duresa contra aquesta taula. "Es tracta d'una nova traïció del govern il·legítim, presidit per Pedro Sánchez, i és un atac frontal contra els fonaments de la nostra Constitució. Sánchez ha demostrat una vegada més que està al costat dels colpistes, dels enemics de la nació i de les llibertats. Per tant, és un deliri més d'aquest president il·legal que és Torra, que esperem que sigui cessat de manera immediata", ha denunciat Garriga.