Sturgeon condemna l'"error"d'empresonar "líders electes" a Catalunya

La primera ministra escocesa, Nichola Sturgeon, ha afirmat aquesta tarda de dijous que "l'empresonament de líders electes és un error i ha de ser condemnat per tots els demòcrates", independentment de "l'opinió" que cadascú tingui del tema català.

Ho ha dit en una piolada al seu compte de Twitter on enllaçava la notícia de la BBC sobre la presó incondicional decretada contra els membres del govern català que han declarat davant de l'Audiència Nacional. És una de les primeres reaccions internacionals a la mesura cautelar aprovada aquest dijous.

Regardless of opinion on Catalonia, the jailing of elected leaders is wrong and should be condemned by all democrats https://t.co/jzJCVBoRL7