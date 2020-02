El TC insta de nou la Fiscalia a actuar contra la mesa del Parlament

El Tribunal Constitucional ha tornat a instar la Fiscalia aquest dimarts a actuar contra els membres de la majoria independentista del Parlament que van admetre a tràmit una moció de la CUP sobre l'autodeterminació. És el segon cop que, arran d'una resolució al Parlament, l'alt tribunal dedueix testimoni a la fiscalia perquè actuï contra el president de la cambra, Roger Torrent; el vicepresident, Josep Costa; el secretari primer de la mesa, Eusebi Campdepadrós; i la ja exsecretària quarta Adriana Delgado. Ara per ara el ministeri públic no ha pres cap decisió, en ple procés de relleu de la fiscalia en cap de l'Estat que assumirà l'exministre de Justícia del PSOE Dolores Delgado.

El ple del Tribunal Constitucional ha aprovat per unanimitat estimar un incident d'execució interposat pel govern espanyol abans de l'acord entre el PSOE i Podem per formar nou executiu contra un acord de la mesa del 29 d'octubre del 2019 per admtre a tràmit una moció cupaire que reclamava "exercir de forma concreta" l'autodeterminació. L'alt tribunal considera que l'aprovació d'aquest text al Parlament per part de la majoria independentista és una mostra que la cambra torna a "vulnerar l'ordre constitucional i estatutari": "El seu contingut és objectivament contrari a la Constitució i a sentències, requeriments i advertències" del TC.

En aquest sentit, el Constitucional creu que el parlament "ha tornat a actuar de manera inequívoca per exercir el dret a l'autodeterminació, el que evidencia que aqeusta cambra insisteix en negar-se al compliment de les resolucions del Tribunal Constitucional i persegueix continuar amb l'inconstitucional procés secessionista de Catalunya" -diu la resolució de tribunal-.

Ara bé, el fet és que aquesta moció no es va arribar ni a publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). De fet, el president del Parlament, Roger Torrent, va avançar el ple per poder aprovar la moció abans que es reunís el Tribunal Constitucional -just l'endemà de les eleccions del 10 de novembre- i en declarés nul el tràmit parlamentari. Uns minuts després, però, que s'aprovés al ple amb la majoria de JxCat, Esquerra i la CUP, l'alt tribunal la va suspendre. Com a conseqüència d'això, el text no es va publicar al BOPC.

Més advertiments i Fiscalia

Després d'estudiar el cas, el magistrat ponent Andrés Ollero ha proposat al ple prendre les següents mesures, que han estat avalades per la resta de membres del Constitucional: declarar nul·la la moció; notificar personalment als membres de la mesa i al secretari general del Parlament que tenen el deure d'"impedir" i "paralitzar" qualsevol iniciativa sobre l'autodeterminació (que incompleixi la sentència del 2015 sobre la resolució de ruptura); i instar la Fiscalia a exigir responsabilitats penals contra Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado per haver incomplert requeriments anteriors de TC.

Ara, doncs, la decisió està en mans del ministeri públic que analiltzarà la petició del Constitucional. La decisió del tribunal, però, arriba en plena negociació per formar la taula de diàleg entre governs, en què una de les exigències de la part catalana serà la "fi de la repressió". De fet, el PSOE, en el marc de la negociació de la investidura, es va comprometre amb ERC i durant el debat d'investidura al Congrés a principis de gener a impulsar la "desjudicialització" del conflicte. Les dues darreres decisions del Tribunal Constitucional seran la primera prova.