El TC respon a la vaga de fam: s’escuda en la “complexitat” de la causa per justificar els retards

El Tribunal Constitucional ha respost aquest dilluns a la vaga de fam iniciada per Jordi Sànchez i Jordi Turull fa dos dies, argumentant, en un comunicat inèdit, el perquè dels retards a l'hora de respondre als recursos dels presos polítics. L’alt tribunal ha emès una nota en la qual explica que en les reunions del 28 i 29 de novembre –abans de la vaga– va admetre a tràmit per unanimitat nous recursos de Turull i Sànchez i també de Josep Rull, en els quals incorporaven una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans per demanar la seva posada en llibertat. Però no resol cap dels recursos ja admesos que diuen, “estan sent estudiats” i es resoldran “conforme al calendari” del TC

El TC va admetre a tràmit per unanimitat els recursos, com acostuma a fer amb els dels presos polítics d’aquest cas, i ho aprofita per justificar els seus retards, tot i que no resol cap dels recursos pendents, que han motivat la vaga. “La complexitat d’aquest procés en el qual s’integren drets fonamentals i l’anàlisi de qüestions d’estricta naturalesa penal està obligant el TC a desenvolupar una tasca minuciosa”, diuen els magistrats, que afegeixen que l’objectiu és “aconseguir, en el mínim temps possible, la màxima protecció dels drets fonamentals implicats”.

En els seus recursos, els presos polítics invocaven la sentència del TEDH a favor d’un diputat kurd contra Turquia per haver vulnerat els seus drets polítics mantenint-lo en presó preventiva, un cas que les defenses han vist com a paral·lel al del Procés, tot i que al TC consideren que no hi té res a veure.

També s’excusa el TC en l’elevat nombre de recursos presentats en la causa especial, que s’eleven a “una trentena”, dels quals quatre estan pendents d’admissió. “Estan sent estudiats i seran objecte de resolució conforme al calendari jurisdiccional del Tribunal”, afirmen els magistrats.