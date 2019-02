El TSJC fixa la inhabilitació d'Artur Mas pel 9-N fins al febrer del 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha començat els tràmits per inhabilitar l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per l'organització de la consulta del 9-N, ara que la sentència del Tribunal Suprem es considera ferma. En concret, el TSJC ha marcat el període de temps que Mas no podrà exercir cap càrrec públic: fins al febrer del 2020. En el cas d'Ortega i Rigau -inhabilitades durant nou i sis mesos respectivament- el període de suspensió serà efectiu fins a aquest octubre per a l'exconsellera de Governació i fins al juliol en el cas de l'extitular d'Ensenyament.

El Suprem va ratificar la condemna per desobediència de Mas, Ortega i Rigau per l'organització del 9-N a meitats del mes de desembre, però la sentència no es va declarar ferma fins al 23 de gener, que és el termini que ha agafat el TSJC per determinar els períodes d'inhabilitació. L'alt tribunal espanyol ha rebaixat la pena de l'expresident de la Generalitat a un any i un mes d'inhabilitació, per equiparar-la a la de l'exconseller de Presidència Francesc Homs -condemnat pel mateix tribunal per aquest cas-, i també ha reduït la d'Ortega i Rigau.

En la resolució que executa la sentència, el TSJC també ordena que Mas, Ortega i Rigau paguin les multes que els va imposar el Suprem. En el cas de l'expresident puja a 36.500 euros, mentre que les sancions imposades a les dues exconselleres són de 30.000 i 24.000 euros respectivament.