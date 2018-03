Tajani defensa la unitat i subratlla: "No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu Espanya"

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha subratllat la importància de defensar "la unitat de la pàtria" tant l'europea com la d'Espanya i la d'Itàlia. En aquest sentit, ha subratllat: "No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país, Itàlia, i per a vosaltres la que es diu Espanya". Així s'ha pronunciat Tajani durant la seva intervenció en les jornades que el grup popular europeu celebra avui i demà a València.

El dirigent europeu ha afirmat que "es viuen moments difícils i complicats" per l'auge dels partits populistes, motiu pel qual ha reivindicat els valors que defensa el PP, cosa que "no sempre és fàcil". En aquest sentit, ha subratllat que per als populars és "molt important defensar la unitat d'Espanya" com així ho ha fet en totes les cimeres i reunions que ha celebrat amb el PP i les institucions europees. "Defensar la unitat del país, també del meu, és important, perquè no puc compartir la proposta de regalar passaports d'un altre país a la minoria alemanya sense acord perquè estem junts", ha remarcat.