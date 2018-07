Torra, a Felip VI: "Mai no és tard per demanar perdó, però ja no és el rei dels catalans"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut enviar un missatge "molt clar" al rei d'Espanya, Felip VI, després que dilluns es fes públic que hauria avalat l'inici del diàleg amb els independentistes. En una entrevista a l'ACN, Torra ha fet referència als esdeveniments que ha protagonitzat el monarca pel que fa a Catalunya des de l'octubre passat i ha remarcat que "mai no és tard per demanar perdó" als catalans. Tot i això, s'ha mostrat contundent quan ha assegurat que "Felip VI ja no és el rei dels catalans" encara que ara "digui que està d'acord amb les tesis del govern espanyol" i doni el vistiplau a un procés de diàleg. "Em sembla molt bé que pretengui fer aquest gest, tot i que veurem en què s'acaba concretant, però tenim molt clara la nostra posició sobre el rei", ha dit el president, i ha recordat que el Govern manté el seu veto al cap d'Estat i "no l'invitarà" als seus actes ni "assistirà" als esdeveniments on els pugui convidar la Casa Reial espanyola.

Malgrat això, Torra creu que va ser una bona idea demanar –just abans dels Jocs Mediterranis de Tarragona– una reunió amb Felip VI. Tant és així, que el president insisteix que "fins i tot tornaria a demanar-l'hi; si volgués venir al Palau de la Generalitat el rebria amb molt de gust". "Voldria que vingués per explicar-li la gravíssima situació política que viu el país, amb presos polítics, exiliats, milers de catalans encausats i el dret a l'autodeterminació criminalitzat. Voldria explicar-li tot això i no n'he tingut l'oportunitat", ha sentenciat en l'entrevista a l'ACN. I és que Torra assegura que està "disposat a explicar la gravíssima situació que viu Catalunya a qui sigui, fins i tot al rei d'Espanya".

Rebre el rei com Tortosa a Arrimadas

D'altra banda, i davant la polèmica sorgida per la possible participació del rei d'Espanya als actes de commemoració dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost, el president ha considerat que aquest és "un tema que té una importància molt relativa". Malgrat això, i tot i admetre que ell no és "ningú per dir a la ciutadania el que ha de fer" si el monarca acaba venint, ha llançat la idea que els catalans descontents amb la seva visita ignorin la seva presència. "Sincerament, una altra visita que es va fer a Tortosa l'altre dia em sembla que va marcar molt bé el camí. Em va semblar molt bé el que va fer el poble de Tortosa amb la visita de la senyora Inés Arrimadas, i suggeriria que aquest és un bon camí a explorar", ha dit, insinuant que seria bo actuar amb el rei en els actes de commemoració com els independentistes de Tortosa van actuar amb la líder de Cs.

Amb tot, Torra creu que "la llibertat d'expressió està per damunt de tot" i es mostra segur que "el poble de Catalunya sabrà trobar la manera d'expressar un dia de record a les víctimes i homenatge als que van reaccionar amb professionalitat extraordinària, un dia de dolor, reflexió i esperança per haver-se'n sortit".