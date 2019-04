Torra demana als independentistes “retrobar-se en la unitat” després del 28-A per reaccionar a la sentència de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dijous des de Roses (Girona) als partits independentistes “retrobar-se en la unitat” per donar una resposta a la sentència de l'1-O “basada en el dret irrenunciable a l’autodeterminació”. “Ho vam fer i ho tornarem a fer”, ha repetit -com ja ha fet en altres mítings-, sense concretar si ara vol tornar a fer un referèndum unilateral o una altra cosa. De fet, el referèndum que el cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, ha posat sobre la taula aquest dijous és la consulta pactada. S’ha ofert per ser soci “estable” del PSOE si accepta el referèndum com una solució al diàleg i així poder-lo concretar en els “propers anys”.

Torra ha aprofitat, davant d'unes tres-centes persones al teatre municipal, per respondre al president espanyol, Pedro Sánchez, que després de l'oferiment de l'exlíder de l'ANC ha tornat a tancar la porta al referèndum. "Davant la nova oferta d'en Jordi Sànchez torna a dir que ni referèndums ni res. Nosaltres som els del sí, els del sí al referèndum i els del sí a l'autodeterminació, i a la independència", ha afirmat. I ha afegit que JxCat "no perdrà el temps en repúbliques espanyoles", enviant un nou dard a Esquerra, que va proposar fer una consulta a tot l'Estat sobre la monarquia.

També ha insistit que una aliança entre el PSOE i Cs equival a un govern de la triple dreta, ja que considera que tornaran a aplicar igual el 155. "Són una amenaça per Catalunya", ha asseverat.

"Apartar Puigdemont"

Com ja va insistir ahir des de Mataró, Torra ha afirmat aquest dijous que la voluntat de l'Estat és "apartar Puigdemont" i que, per aquest motiu, els independentistes han de votar l'opció de JxCat. "Volen apartar el president Puigdemont, és l'enemic número u de l'unionisme", ha afirmat.

Qui més ha insistit en aquesta idea ha estat el cap de llista per Girona, Jaume Alonso Cuevillas, que es fa dir 'Jacs'. Ha circumscrit l' informe del Parlament Europeu, que condiciona la immunitat de Puigdemont com a eurodiputat a que passi per Madrid, com un gest d'Antonio Tajani cap als seus "amiguets" del PP i el PSOE. "No deu tenir pas res a veure que Tajani hagi rebut el premi Príncep d'Astúries", ha dit, afegint que aquesta partida es jugarà a la justícia europea. "Puigdemont serà eurodiputat i això agafarà una volada inimaginable que Madrid no s'imagina", ha dit.

Cuevillas, que ha utilitzat un to irònic i fins i tot ha parafrasejat els testimonis de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, ha identificat la llista de JxCat amb Puigdemont per demanar el vot: "Enviarem Puigdemont al Congrés i a l'Eurocambra", ha dit, "si no el volen, tres tasses".

Per la seva banda, la número dos de la llista, Laura Borràs, s'ha referit a Jordi Sànchez, assegurant que la imatge d'ell amb la bandera espanyola i el rei Felip VI a darrera durant la roda de premsa és lad'un "ostatge polític". Borràs ha volgut ressaltar una declaració de l'exlíder de l'ANC: "El mandat de l'1 d'octubre és viu, la legitimitat política és viva i estarà damunt la taula", ha dit reivindicant Sànchez. Ara bé, ha passat per alt que el cap de llista de JxCat ha matisat les condicions de JxCat per donar suport a una investidura del president espanyol: s'ha ofert com a soci estable a Pedro Sánchez si no veta el referèndum com a solució al conflicte.