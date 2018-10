Torra: "He vingut a fer la República catalana. El dia que vegi que no puc fer això plegaré"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat aquest dimecres les intervencions dels líders dels grups parlamentaris, reafirmant-se en que el judici contra els dirigents de l'1 d'octubre serà un "punt d'inflexió": "Jo dic la veritat, la meva veritat. No acceptaré les sentències, defenso que si es produeixen seran un punt d'inflexió i els ciutadans sabran què fer i nosaltres també (...) Vindrem al Parlament i proposarem les mesures que calguin". D'aquesta manera, Torra ha contestat la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, que ha amenaçat al president asseverant que ell serà el "responsable" del que passi a Catalunya. I ha afegit dirigint-se a la CUP: "Jo he vingut a fer la república, el dia que pugui plegaré".

Ahir, de fet, Torra va apuntar que una condemna als líders independentistes serà la "causa justa" que "legitimarà" la independència de Catalunya. Aprofitant la referència al judici, Torra ha tornat a denunciar la darrera decisió del Suprem, que aquest dimecres ha tornat a rebutjar la llibertat de tots els presos polítics. "No sé si part d'aquesta cambra podran mirar els ulls als presos polítics quan surtin", ha considerat dirigint-se a la cap de l'oposició.

Tal com ja va fer l'expresident Carles Puigdemont, l'actual cap de l'executiu ha optat per respondre conjuntament a l'oposició i no fer-ho de forma individual a cada grup, tal com havien fet anteriorment els presidents.

Torra ha estat especialment dur amb el portaveu del PP, Alejandro Fernández, a qui ha acusat de fer un discurs "troglodita". "Això és el Parlament, no el Valle de los Caídos", ha dit Torra, comparant el popular amb un autoritari.

En la resposta a Arrimadas, Torra també ha repassat l'evolució de l'economia catalana, que ha remarcat que és la que "més ha crescut" dins l'estat espanyol malgrat el Procés. Alhora, ha dit que la taxa d'atur "no ha parat de baixar" es del 2013. El president, davant les crítiques de l'oposició a la manca de recursos en justícia social, s'ha referit al dèficit fiscal per defensar que amb la independència la Generalitat tindria més diners. "No volem la independència només per la bandera, la volem per tenir una millor educació, hospitals i les pensions de la nostra gent gran", ha expressat el president.

A Iceta, el president li ha recordat que abans el PSC reclamava fer una consulta pactada a Catalunya i fins i tot ha citat declaracions del líder, Miquel Iceta, defensant que "en democràcies avançades" s'han de poder referèndums sobre la independència. "Ja no ho pensa això?", li ha preguntat Torra al cap de files socialista, visiblement indignat. Tanmateix, el president s'ha compromès amb Iceta a continuar dialogant i convocar la "taula de diàleg" amb tots els líders dels grups parlamentaris per retre comptes sobre les converses amb el govern espanyol i discutir sobre el conflicte a Catalunya.

El president ha retret a la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, que critiquin que els independentistes tenen "pressa". "No tenen pressa vostès a que els presos surtin de la presó? No tenen pressa per exercir l'autodeterminació?", li ha preguntat Torra, mostrant-se sorprès de la cautela d'un partit "d'esquerres". "No és el que espero jo", ha afirmat.