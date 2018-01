Torrent no 'desobedece' y mantiene el reloj parado

Roger Torrent ha hecho buena la brillante frase del novelista de la generación perdida Francis Scott Fitzgerald. En el Crack-Up, una colección de ensayos, el escritor apunta: "La prueba de una inteligencia dd primera clase es la capacidad de mantener dos ideas opuestas en mente y al mismo tiempo retener la capacidad para funcionar".

En su comparecencia Torrent -emplazado por el Tribunal Constitucional y amenazado por el Partido Popular- hace exactamente eso: critica al gobierno de Rajoy y al TC y, al tiempo, obedece el requerimiento de no celebrar la investidura a distancia al aplazar la sesión de investidura. O mejor dicho: ni Torrent ni la Mesa del Parlament desobedecen y así no le dan la oportunidad al gobierno para instar a través de la Fiscalía una querella criminal por el delito de desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La decisión de evitar que una sesión simbólica -queremos una investidura real y efectiva, no una simbólica, han dicho Torrent y Sergi Sabria- sea el ariete para un nuevo enfrentamiento político y penal con el Ejecutivo y el TC, con posibles consecuencias para exconsejeros en libertad provisional y para los dirigentes independentistas en prisión incondicional en el Tribunal Supremo, ha sido mal recibida en tanto en ciertas filas del soberanismo como en el PP.

Tampoco, paradójicamente, ha caído bien en el TC, según fuentes consultadas por ARA. Es paradójico porque lo esencial de la decisión de Torrent ha sido acatar la orden de no someter a votació la candidatura de Puigdemont. Pero en el TC, si bien esto es finalmente admitido como fundamental, se ha visto la movida como un intento de enmascarar la decisión de obedecer con el argumento de los diez días de plazo otorgados a las partes por el TC para alegar en el recurso del gobierno según el cual Puigdemont no podía, y no puede, ser candidato. Y esas fuentes entienden que hoy ha habido una investidura fallida y que, por tanto, empiezan a moverse las agujas del reloj para contar los dos meses que fija el reglamento para hallar a un nuevo candidato.

Cómo ha podido tener lugar una investidura fallida sin sesión y sin candidato de cuerpo presente es un fenómeno metáfisico interesante pero la elaboración jurídica da seguramente para esto y mucho más. Sin ir más lejos, si la medida cautelar impuesta con unanimidad por el TC ha asumido que Puigdemont podía y puede ser candidato -en España y en prisión con autorización judicial-, ¿no equivale ello a admitir a trámite el recurso del Gobierno e ipso facto desestimarlo?

El presidente del parlament catalán y la Mesa han aplazado la sesión de investidura, la han prorrogado, por así decir, una fecha posterior por determinar.