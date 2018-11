Trillo assegura que no coneix cap caixa B del PP i nega cobrar sobresous

Després del pas endavant amb la compareixença de Pablo Crespo, exsecretari d'organització del PP a Galícia, que va afirmar que " tots els secretaris generals del PP coneixien el que portava el senyor Bárcenas", posant llum sobre les comissions d'investigació del presumpte finançament il·legal del PP. Federico Trillo, expresident del Congrés dels Diputats i exministre de Defensa, ha tornat aquest dimarts a la casella d'inici negant que conegués l'existència d'una caixa B del partit i uns presumptes sobresous. Per justificar la seva resposta, Trillo, que ha arribat a la compareixença acompanyat de la portaveu popular Dolors Montserrat, s'ha escudat també en els anteriors compareixents: "Si cap de les persones que estaven a la cúpula no en sap res, com ho he de saber jo?", en referència a les compareixences de Javier Arenas, Ángel Acebes, entre d'altres que sempre han negat l'existència d'un finançament il·legal del PP.

En una sessió en la qual no s'ha aclarit gairebé res de nou, Trillo ha manifestat reiterades vegades que la "sentència" del "cas Gürtel" no és "ferma" i que el PP "no està condemnat". L'expresident del Congrés va dirigir l'estratègia judicial d'aquesta trama que va arribar a definir com "un muntatge organitzat per la policia [d'Alfredo Pérez Rubalcaba] i la Fiscalia".

Del seu nom als papers de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, no n'ha donat cap explicació. Malgrat assegurar que no ha rebut sobresous, sí que ha afirmat que va rebre "retribucions complementàries", però totes "declarades a Hisenda". Paraules que el diputat d'ERC Gabriel Rufián li ha matisat, assegurant que declarar les retribucions a Hisenda no significa que "l'origen d'aquestes retribucions sigui lícit".

El compareixent ha carregat també contra la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) assegurant que no té "gaire bon concepte d'alguns caps de la UDEF". Afirmació que li ha retret Rufián, que ha asseverat que li semblava "gravíssim" que un partit que es considera "patriota" o " superpatriota" parli malament de la Policia Nacional. Trillo no ha trigat a rectificar i ha assegurat que "no" té un mal concepte de la policia però "no té gaire bon concepte d'alguns caps de la UDEF".

La comissió sobre el presumpte finançament il·legal del PP interroga avui l'expresident del Congrés i exministre de Defensa Federico Trillo i també l'exministre i expresident de les Balears Jaume Matas, que declararà per videoconferència des de la presó d'Aranjuez (Madrid).