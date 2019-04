"Tu ets la nostra força. Tu ets la nostra veu", el lema de campanya de JxCat pel 28-A

Tu ets la nostra força' amb la fotografia del cap de llista de JxCat a les eleccions espanyoles, Jordi Sànchez -abans d'entrar a la presó-, i 'Tu ets la nostra veu', amb una imatge de la número dos, Laura Borràs. Aquest és el lema i el cartell de JxCat pel 28-A, amb el color groc com a destacat, per emfatitzar que els "presos polítics" donen a la resta de candidats la seva "força" per "tirar endavant".

I que, al seu torn, els altres membres de la llista seran la "veu" dels dirigents empresonats o a l'"exili" i que concorren als comicis del Congrés i el Senat. Borràs i la número 3 de la llista, Míriam Nogueras, han presentat el lema i cartell en una roda de premsa aquest divendres al matí. Han assegurat que confien en aconseguir grup propi tant al Congrés com al Senat, tot i l'enquesta del CEO, que dona 5-7 escons a JxCat a la cambra baixa. En les anteriors eleccions CDC, amb Francesc Homs al capdavant, en va treure vuit.