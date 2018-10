Turull, a Llarena: "¿Li competeix a vostè l'encertat retorn a l'autogovern? Aquest procés judicial va d'escarment"

Jordi Turull va optar per fer una defensa política de la seva situació quan va comparèixer al Tribunal Suprem el 18 d'abril a declarar davant Pablo Llarena. Aquell dia el candidat frustrat a la presidència de la Generalitat li va dir al magistrat que l'havia "convertit en un pres polític" el 23 de març quan el va tornar a empresonar sense "novetats objectives" en la causa, segons va denunciar Turull. Tal com es desprèn d'uns àudios als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'exconseller de la Presidència durant el Govern de Carles Puigdemont va recriminar a Llarena que pretengui fer política des de la judicatura. "¿Li competeix a vostè l'encertat retorn a l'autogovern?", li va preguntar Turull.

Es referia a una frase que Llarena va introduir en la interlocutòria de processament, en què justificava tornar a empresonar el diputat de JxCat perquè la seva aspiració a presidir la Generalitat –es va sotmetre a un primer debat d'investidura del qual no va sortir president per l'abstenció de la CUP– no garantia un "encertat retorn a l'autogovern". "És la primera vegada que un magistrat decideix a quin diputat es pot votar de president i a quin no", subratlla Turull, i afegeix: "Qui hauria de fer política és el govern de l'Estat, que ens diu com i quan i per què serem jutjats, i qui hauria d'impartir justícia és qui ens diu com hauria de ser el retorn a l'autogovern".

L'exconseller també es fixa en un altre argument de Llarena, que en la seva interlocutòria assegura: "La seva esfera psicològica [la de Turull] no permet assegurar el respecte a les decisions de l'instructor". "¿Té un informe forense sobre la meva esfera psicològica? Una afirmació d'aquest tipus necessita ciència. Introdueix una novetat en el sistema juridicopenal espanyol", rebla. "Tornem a la separació de poders", li demana tot seguit Turull.

Per tot plegat, Turull conclou que a partir del 23 de març no té dubtes de les característiques d'aquest procediment judicial. "Aquest procés [judicial] va de política i escarment. Suposa un autèntic creuament de poders i un atac al parlamentarisme democràtic", destaca. "Em converteix en un pres polític perquè no garanteixo un encertat retorn a l'autogovern. Com que puc ser investit president, doncs cap a dins, a la presó", assenyala.

Turull va sortir de la presó el 4 de desembre després de passar-hi un mes. Va participar en la campanya electoral del 21 de desembre i va tornar a ingressar a Estremera quan tenia pendent sotmetre's al segon debat d'investidura. L'exconseller es pregunta quins "fets objectius" han motivat el canvi de criteri del magistrat. "Què ha canviat? ¿He deixat de comparèixer davant la justícia quan se m'ha citat? ¿He votat alguna resolució al Parlament que incomplís alguna resolució del TC?", exclama Turull.

Llarena està en silenci durant l'al·legat de Turull i, en acabat, respon amb brevetat. "Li asseguro que la interlocutòria serà revisada i no aspiro que sigui compartida. Molt bé, bon dia", diu.