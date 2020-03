Turull surt per primer cop de la presó per anar a treballar

L'exconseller Jordi Turull ha sortit aquest dimarts de la presó de Lledoners per anar a treballar. Ho ha fet després de que la junta de tractament del centre li concedís l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. És el darrer del presos polítics que faltava per sortir de la presó per anar a treballar, fer voluntariat o cuidar familiars. Fins avui ja ho havien fet tota la resta: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Quim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Josep Rull.

Turull ha sortit una mica abans d'un quart de nou del matí, segons informa l'agència Europa Press, i treballarà en el bufet d'advocats Badia de Terrassa. L'han recollit a les portes de la presó la seva dona, Blanca Bragulat, i la seva filla i tots tres han sortit caminant i s'han dirigit a l'aparcament, on han agafat el cotxe en direcció a Terrassa. Ell anava de copilot. Turull podrà sortir del centre penitenciari dotze hores al dia de dilluns a divendres.

El mateix exconseller ha explicat a través de Twitter les seves sensacions: "Després de tants dies entre barrots de tantes presons, començo a sortir per treballar. No és ni de bon tros la llibertat". També ha expressat la seva "infinita gratitud" per tothom que l'ha ajudat i ha assegurat que manté "les conviccions i el compromís polític intactes".

Turull ha rebut diverses mostres de suport en aquesta mateixa xarxa social, entre elles la del president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont. Els dos han coincidit en que la sortida de la presó de l'exconseller en cap cas es pot considerar com la llibertat. "Exercir els drets que et pertoquen no ens fa oblidar la injustícia del teu empresonament", ha dit Torra. En la mateixa línia, Puigdemont ha exposat que no es tracta de cap "privilegi" i que no "dissol la injustícia de la condemna".

Dels nous presos polítics, tots han tingut accés ja el 100.2 per poder fer sortides de la presó. Aquest és un article que decideixen les juntes de tractament de les presons i que després han de decidir si validen o no el jutges de vigilància penitenciària. Fins ara, dos jutges s'han pronunciat sobre els casos de Jordi Cuixart i Dolors Bassa i els dos han avalat l'aplicació del 100.2 malgrat el rebuig de la fiscalia.