Valls diu que es presentarà en coalició amb Cs però sense les seves sigles

L'ex primer ministre francès Manuel Valls va donant detalls, entrevista a entrevista, de com serà la plataforma amb què vol guanyar les eleccions a l'alcaldia de Barcelona. La llista, que ell mateix liderarà, serà cremallera i al segon lloc hi haurà, com ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, una dona "que representi molt bé el que és Barcelona". Segons fonts de Cs i de l'equip de Valls, però, no serà l'actual líder de Cs a Barcelona, Carina Mejías.

L'aspirant a l'alcaldia ha concretat, també, que el nom de la plataforma no inclourà les sigles de Cs, que és l'única formació que, de moment, li dona suport i amb qui es presentarà en coalició. Ha considerat que és un "honor" tenir aquest suport i ha elogiat figures com la d'Inés Arrimadas –a qui ha definit com una "gran líder"–, però ha deixat clar que el nom de Cs no apareixerà en el de la plataforma.

Valls també ha detallat que vol incorporar "gent dels barris" a la seva candidatura per fer-la transversal, i que treballa, ha assegurat, amb l'objectiu de "recuperar una Barcelona que s'està degradant". Ha defensat que es marquen l'objectiu de "recuperar Barcelona com a gran capital europea" i no com una capital d'una "hipotètica" república.

Sobre Cs, ha detallat que és un partit que va néixer per fer front a la corrupció i a l'independentisme i que això encaixa amb la seva plataforma, i els ha definit com una formació "de centre i liberal". Valls ha confirmat que es presentaran en coalició sota el seu lideratge i ha reiterat la crida al PSC perquè se sumi a la proposta. "Barcelona no és una cosa de partits", ha assegurat, i ha defensat que la llista serà una "barreja molt barcelonina".

Quan li han preguntat sobre el seu amic Josep Ramon Bosch, que va ser president de Societat Civil Catalana, ha lamentat que a Catalunya "si no ets independentista, ets fatxa". Valls també s'ha referit a Vox, que ha definit com un "moviment d'extrema dreta", que s'assembla molt, ha dit, als moviments que han sorgit en diferents països d’Europa i que representa un "perill" per a la unitat d’Europa i per a la democràcia.

Sobre temes de l'actualitat barcelonina, com els manters, ha dit que si ell fos alcalde solucionaria el problema de l'ocupació que fan de l'espai públic i ha reiterat que el que cal és lluitar contra les màfies. Cal atacar aquestes màfies, però els barcelonins no poden ser les altres víctimes d’aquestes màfies i l'espai públic viu ara una situació intolerable i jo com a alcalde faré que aquesta situació desaparegui", ha sentenciat.

També s'ha referit a la situació dels presos polítics, a qui, ha dit, no ha visitat. "Respecto molt la justícia i la seva independència. Entenc que les famílies i els amics polítics dels presos els visitin, però ells sabien què feien fa un any i hem de tenir distància. No m’agrada que hi hagi gent a la presó en general, però els que van violar la Constitució espanyola fa un any sabien el que feien", ha defensat.