Villarejo defensa que es va reunir amb Corinna "enviat per l'Estat" i per solucionar "problemes" amb el rei emèrit

Avança la investigació judicial per les gravacions en què l'empresària i amiga del rei emèrit, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, explicava al comissari jubilat i empresonat José Manuel Villarejo que Joan Carles I la va fer servir com a testaferro per amagar patrimoni a l'estranger. Villarejo ha declarat aquest dijous durant poc més d'una hora davant del jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea, qui el va enviar de forma preventiva a la presó el novembre en el marc de l'operació Tàndem.

El comissari jubilat ha assegurat davant del jutge que va reunir-se amb Corinna "enviat per l'Estat" amb l'objectiu de solucionar els "problemes" que llavors tenia l'aristòcrata alemanya amb el rei emèrit. Segons fonts jurídiques citades per Efe, ha defensat així que va actuar en tot moment per ordre de l'Estat i no per pur enriquiment personal, com investiga l'Audiència Nacional, amb l'objectiu de solucionar certs conflictes entre Joan Carles I i Corinna.

L'instructor va decidir la setmana passada obrir una peça separada dins d'aquesta causa sobre les gravacions a Corinna, i just després va demanar tots els àudios als mitjans que han publicat una informació que, a més d'implicar el rei emèrit, també impliquen els CNI. Ahir el director dels serveis secrets d'intel·ligència espanyols, Félix Sanz Roldán, va assegurar al Congrés que no han investigat el patrimoni ni les activitats econòmiques de Joan Carles I perquè cap govern ho ha sol·licitat. Les explicacions de Sanz Roldán sobre el cas a la comissió de secrets oficials del Congrés no van convèncer Podem, que continua reclamant, juntament amb els partits independentistes i Podem, la creació d'una comissió d'investigació al Congrés que veten tant el PSOE com el PP.

En concret, el jutge De Egea està investigant si Villarejo va utilitzar informació sensible, confidencial i secreta obtinguda de forma il·lícita per lliurar-la a Corinna a canvi de diners. Es tracta del mateix mètode que presumptament hauria utilitzat el comissari en l'operació Tàndem i per la qual està en presó preventiva des del novembre. Tot i que la peça separada és secreta, Villarejo està imputat en l'operació Tàndem per cobrar grans quantitats de diners per elaborar projectes en què oferia informació obtinguda gràcies als seus contactes dins de les forces de seguretat i d'altres institucions. És a dir, informació confidencial i, en alguns casos, il·legal; com per exemple punxar trucades o dades fiscals.

Villarejo ha arribat des d'Estremera en ambulància després que el seu advocat demanés ahir que l'interrogatori fos per videoconferència pels forts dolors d'esquena que pateix el seu client. De Egea, però, va rebutjar-ho i el comissari jubilat ha declarat una hora sobre l'operació Tàndem i després poc més d'una altra sobre les gravacions a Corinna. Villarejo s'ha negat a respondre a les preguntes de la fiscalia anticorrupció i només ha atès a les qüestions plantejades per la seva defensa i el jutge.

La compareixença de Villarejo s'ha produït només dies després de la detenció del comissari Enrique García Castaño i de l'inspector de policia Antonio Bonilla per haver proporcionat, presumptament, dades secretes a Villarejo a canvi de diners. Després de declarar a l'Audiència Nacional, el jutge els va deixar en llibertat però amb mesures cautelars i la retirada del passaport. Poc després Villarejo va arxivar la investigació contra un altre comissari, Carlos Salamanca. A dia d'avui, Villarejo i el seu exsoci Rafael Redondo són els únics de la presumpta trama que continuen en presó preventiva.