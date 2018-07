Els presos donen la benvinguda a Puigdemont a Waterloo: "Molts encerts, bona feina i fins ben aviat a Catalunya"

Els dirigents independentistes empresonats també han volgut donar la benvinguda a Carles Puigdemont a la Casa de la República, a Waterloo. Ho han fet a través d' una carta que ha llegit una de les filles de Joaquim Forn, Anna Forn, que ha participat en l'acte de rebuda de l'expresident a Bèlgica. "Sort, encerts i fins ben aviat a Catalunya", han conclòs el seu missatge els presos polítics, que han reafirmat el seu compromís amb la "causa de la democràcia" i la "causa de la República".

En l'acte han pres la paraula diferents persones, i l'han clos el president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Puigdemont. L'expresident ha volgut respondre al record dels presos i ha subratllat que els seus familiars són "doblement víctimes" perquè han de patir les conseqüències de la repressió de l'Estat. Després de la retirada de les euroordres, Puigdemont ha subratllat: "La llibertat que anhelem passa per exigir la llibertat dels presos". "És un deure inexcusable. No hi ha ni un sol motiu que justifiqui que passin un sol minut més a les presons. No els volem a les presons de casa, els volem a casa", ha remarcat.

Puigdemont ha explicat que sempre va estar "esperançat" pensant que "el viatge acabaria bé" i que podria reprendre "el fil roig de l'1-O, el 27-O i el 21-D". "No és qüestió de com de fàcil, curt i complex sigui el camí, perquè aquest camí té final i aquest final és bo", ha destacat l'expresident en la seva intervenció des del balcó de la Casa de la República.

Moments abans, Torra s'ha dirigit a tots els assistents, entre els quals hi havia catalans vinguts des de diferents països, per deixar clar que "la causa de la independència és justa" i que els partidaris de la República estan al "costat correcte de la història". Així, ha defensat que aquesta lluita és per la "democràcia, la llibertat i els drets humans" i ha emplaçat els presents a comprometre's a "jugar net, a jugar sempre votant".

Valtonyc: "La desobediència és l'únic camí"

Un dels convidats especials a l'acte ha sigut el raper balear Valtonyc, també exiliat a Bèlgica a causa de la seva condemna per les lletres de les seves cançons. En el seu torn de paraula, ha acusat l'estat espanyol de ser una "dictadura" i d'assemblar-se a Turquia. "Perdoneu-me que estic de cara al sol, com la justícia espanyola", ha etzibat abans de començar el discurs. Valtonyc ha volgut recordar les víctimes de la llei mordassa i la "injustícia" que suposa que els membres de la Manada no siguin a la presó. "Avui l'exiliat soc jo, però demà pots ser tu i qualsevol altre. La desobediència és l'únic camí", ha afirmat.

D'altra banda, la representant de l'ANC-Alemanya, Bàrbara Roviró, ha remarcat la necessitat de fer una "ofensiva política" per aconseguir la independència. "Ara toca recuperar la iniciativa perquè la Casa de la República sigui punta de llança per fer la República dels catalans de dins i de fora", ha dit. El president d'Òmnium Badalona, Jordi Ballesteros, ha remarcat que avui "Europa li diu a l'Estat que està fent el ridícul". "Un Estat que s'està quedant sol", ha apuntat Ballesteros, que ha destacat "la felicitat per com a Europa s'imposa l'estat de dret i la tristesa per com l'estat espanyol segueix entossudit amb la força de la repressió".

Òscar Escudé, el representant de la Plataforma per la Llengua, ha pres la paraula per encoratjar les institucions europees perquè el "català sigui d'una vegada llengua oficial a Europa". "Presidents, teniu tot un poble al darrere", ha anotat Escudé. L'acte ha sigut conduït per la membre del Casal Català de Brussel·les Roser Maresma, que li ha donat el tret de sortida desitjant que més endavant es pugui fer la rebuda des "d'Amer (localitat de Puigdemont), Arenys o qualsevol altre poble dels Països Catalans".