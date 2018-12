La comissió del 21-D fa una crida perquè la gent surti al carrer el pròxim divendres a la tarda

La comissió del 21-D ha anunciat de manera oficial aquest dimecres la convocatòria d'una nova manifestació de cara a divendres amb motiu de la celebració del consell de ministres a Barcelona. Sota el lema "Tombem el règim del 78", l'acte arrencarà a les 18 h als Jardinets de Gràcia i finalitzarà a l'encreuament entre la Gran Via i el passeig de Gràcia.

"Durant les últimes setmanes alguns mitjans i portaveus del règim del 78 han generat les condicions per tenir la tempesta perfecta, tot criminalitzant les mobilitzacions del 21-D", ha manifestat Marta Torrecillas al costat de la Llotja de Mar, una de les ferides durant la celebració de l'1-O i que actuava com a portaveu de la plataforma.

"Tenim motius per protestar", ha proclamat Torrecillas: "sortirem al carrer pels drets socials i pel dret a decidir", ha matisat. "Entenem com una provocació la reunió", ha conclòs la que actuava avui com a portaveu de la comissió 21-D.

Durant l'acte també l'ha acompanyat l'actor català Manel Barceló, qui ha apuntat que "l'acte col·lectiu és la resposta davant el clima de por i amenaça que s'està construint des del govern espanyol". "Amb l'exemple de les mobilitzacions de l'any passat, la societat catalana vol mostrar la seva disconformitat davant mesures repressives", ha afegit Barceló.

L'actor ha argumentat que l'Estat espanyol i alguns mitjans han volgut atiar "un clima de violència". És per això que animen a tothom a participar-hi, "per expressar el rebuig a la situació actual".

Les entitats que convoquen la manifestació són l'ANC, Arran, el SEPC, la CUP, La Forja, Endavant, IAC, Lluita Internacionalista, JERC, CDR, Constituents per la Ruptura, Poble Lliure, Universitats per la República, ISC-CSC, ANGI, Embat i Crida LGTBI. A banda, també té el suport d'Òmnium Cultural.

Una ciutat, diferents mobilitzacions

La manifestació anunciada aquest dimecres se suma al gruix de mobilitzacions que ja s'havien donat a conèixer durant els últims dies davant la reunió de l'executiu de Pedro Sánchez a la capital catalana. Durant el matí, l'ANC va fer una crida perquè al centre de Barcelona hi hagués "una concentració massiva de vehicles".

A banda, els CDR tenen previst reunir-se a primera hora del matí a la Llotja de Mar, punt on ha de tenir lloc la trobada dels ministres del govern d'Espanya. Òmnium també va llançar una crida a protestar pel 21-D, mentre que Universitats per la República té previst aturar les classes.