De la concentració al Parlament a una gran manifestació el 12-N: les protestes per l'empresonament dels consellers

Ràpida organització al carrer després que la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela hagi dictat presó incondicional per als vuit consellers que ja han declarat -l'exconseller Santi Vila la podrà eludir si paga 50.000 euros-. Crida per la Democràcia està fent circular un missatge on programa diverses mobilitzacions "pacífiques i cíviques", entre avui i el diumenge 12, per protestar contra l'empresonament "intolerable" dels representants del "Govern legítim":

Aquest dijous ja hi ha previstes concentracions a les 19.00 h davant del Parlament i davant dels ajuntaments de les capitals de comarca. A les 22.00 h es demana que es faci cassolada.

Divendres, 3 de novembre, es repetiran les concentracions davant dels ajuntaments a les 19.00 h.

Diumenge, 5 de novembre, es farà una "gran encartellada".

Diumenge, 12 de novembre, Barcelona acollirà una "gran manifestació" per exigir la llibertat de tots els presos polítics.

Aquest dijous al matí centenars de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar la repressió de l'Estat, coincidint amb les declaracions a Madrid dels membres del Govern i de la mesa del Parlament. Els representants de l'Ajuntament han fet un minut de silenci abans de l'acte i, després, s'han cridat consignes com "El nostre president és Puigdemont", "Llibertat Sànchez i Cuixart" o "Fora, fora, fora la justícia espanyola". A les 16.00 h una multitud ha rebut els membres de la mesa del Parlament a l'estació de Sants, després que el jutge del Tribunal Suprem acceptés la seva petició d'ajornar les declaracions fins dijous vinent, 9 de novembre.