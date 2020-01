La triple dreta s'indigna amb Bildu i crida "assassins" i "terroristes" als seus diputats

La segona jornda del debat d'investidura de Pedro Sánchez ha començat aquest diumenge amb una gran esbroncada protagonitzada per una dreta molt alterada. La sessió s'iniciava a les 9.00 del matí amb la intervenció d'EH Bildu, moment en què la triple dreta ha aprofitat per crear moments de tensió i escridassar els diputats de la formació independentista basca, que facilitaran amb la seva abstenció la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

La portaveu parlamentària d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha fet un discurs criticant la monarquia, parlant d'un Estat "autoritari" i carregant contra les inhabilitacions d'Oriol Junqueras i del president Quim Torra, paraules que han indignat el PP, Vox i Ciutadans. Els seus diputats han interromput contínuament a crits Aizpurua davant els intents de la presidenta del Congrés, Merixell Batet, per contenir els diputats dels tres partits. S'han pogut escoltar insults "d'assassins" i "terroristes".

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, feia que no amb el cap mentre Batet demanava respecte al torn de paraula. "Ens mataven a nosaltres! Respecte a què?", li responia Casado. Batet ha hagut d'interrompre el debat en diferents ocasions per demanar silenci. Alguns diputats de Vox han abandonat l'hemicicle en protesta per la intervenció d'EH Bildu.

🚨🚨🚨 @Santi_ABASCAL abandona la #SesiónDeInvestidura junto a otros dos diputados de VOX y víctimas de ETA, @fjosealcaraz y Antonio Salvá, para no escuchar a la portavoz bilduetarra en la tribuna.



➡️ No vamos a permitir que se blanquee a los herederos de la banda terrorista. pic.twitter.com/SVQnk1icq4 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) January 5, 2020

Davant les protestes de PP i Ciutadans, que han demanat la paraula, Batet ha defensat Aizpurua, a qui ampara la llibertat d'expressió. "Avui tenim una democràcia plena i per això cal garantir la llibertat d’expressió", ha respost la presidenta del Congrés. Fonts socialistes han mostrat la seva "preocupació" per l'actitud de la dreta i de l'extrema dreta. "Fa olor a l'aroma de la dictadura", asseguraven les fonts. "Estan competint per veure qui és el més dur. Al Congrés s'han escoltat coses pitjors de Bildu i dels seus antecessors", explicaven les mateixes fonts.

En la seva intervenció al debat, la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, també ha lamentat l'escridassada de la triple dreta: "Són dretes extremes, desmesurades i radicalitzades que estan disposades a tot quan perden". Des d'ERC, el portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, ha criticat l'actitud dels diputats de PP, Vox i Cs.

Patadas, golpes, vítores al rey, gritos de asesina y peticiones expresas de tamayazo desde la bancada de las derechas mientras interviene Mertxe Aizpurua de EH Biildu. Y no pasa nada.



O se para institucionalmente este ambiente guerracivilista o llegará a la calle. Más aún. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2020

Una "gran paradoxa"

La portaveu de Bildu ha iniciat el seu discurs agraint al candidat socialista el “canvi d’actitud” respecte al juliol reconeixent ara que hi ha a l’Estat hi ha “sentiments i sensibilitats diferents”. Aizpurua li ha recordat que el vots d'ERC i Bildu, que són imprescindibles per formar govern. “És la gran paradoxa: vostè no volia dependre de les esquerres independentistes i això no és possible a menys que vagi de la mà de l’extrema dreta. Sense els nostres vots i sense atendre les demandes de les nostres nacions, no hi haurà governs de progrés”, ha advertit la portaveu d'EH Bildu.

El PP ha retret a Sánchez que depengui dels independentistes per formar govern. La diputada Ana Berltrán, a través de Twitter, ha assegurat que "ETA ja ha aconseguit el seu objectiu".

Bildu lo deja claro: sin nuestro votos no hay legislatura. Los proetarras condicionando el gobierno de España, ETA ya ha conseguido su propósito. — Ana Beltrán (@abeltran_ana) January 5, 2020

Els diputats de la dreta han acabat aplaudint Casado, que s'ha queixat de les paraules de la portaveu d'EH Bildu i ha retret a Pedro Sánchez que "no defensi les víctimes d'ETA", amb crits de "llibertat".