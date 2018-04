La mesa ajorna decidir sobre les peticions de l'oposició per vetar la delegació de vot de Puigdemont

La mesa del Parlament ha ajornat aquest dimarts abordar les peticions de PP i Ciutadans de revocar la delegació del vot de Carles Puigdemont. Segons han informat fonts parlamentàries, la mesa es reunirà abans del ple d'investidura del divendres 13 d'abril per prendre una decisió.

De cara a l'elecció de Jordi Sànchez, que depèn de la decisió del jutge Pablo Llarena, els independentistes necessiten tan el vot de Puigdemont com el del conseller Toni Comín (que encara no ha demanat la delegació) per poder tenir la majoria en segona volta. La CUP manté la seva abstenció i l'oposició de Ciutadans, comuns, PSC i PP sumen 65 vots en contra.

El PP i Ciutadans, però, consideren que en la seva situació no poden votar perquè no estan a la disposició de la justícia espanyola -tot i que s'han presentat tan a Alemanya coma Bèlgica a les autoritats judicials arran de l'euroordre- i tampoc estan en presó preventiva com la resta de diputats empresonats a Soto del Real i a Estremera.

Fonts de JxCat defensen que Puigdemont i Comín poden delegar el vot perquè estan sotmesos a mesures cautelars i no poden sortir d'Alemanya ni Bèlgica -respectivament-. Aquest dimarts, precisament, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat en una entrevista a TV3 que "s’estudiaria i es veuria si es compleixen els requisits" perquè el conseller pogués participar en les votacions.

Esmenes a la llei de presidència

La mesa també ha admès a tràmit les esmenes dels grups a la llei de presidència, que es podien presentar fins ahir a els dues del migdia. Les del PP s'han admès per unanimitat i, en canvi, les de JxCat amb la majoria independentista. Els membres de la mesa del PSC, David Pérez, i de Ciutadans, Joan Garcia i Josep Maria Espejo-Saavedra, les han rebutjat perqupe creuen que poden vulnerar les mesures cautelars del Tribunal Constitucional.

A partir d'ara, un cop es publiquin en el butlletí oficial del Parlament, els grups poden demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) tan de la proposta de reforma com de les esmenes presentades pels grups. El PSC i Ciutadans, en aquest sentit, ja han dit que sol·licitarien el pronunciament d'aquest organisme. El CGE tindrà set dies hàbils per pronunciar-se, ja que el canvi legal s'ha tramitat per lectura única.

La portaveu dels socialistes, Eva Granados, ha assegurat que per governar s'ha d'estar present i ha criticat que es vulgui fer un canvi legal per una situació personal de Puigdemont. "Modificar les regles quan el partit ja ha començat no és la manera", ha assegurat.