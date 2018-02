Una delegació d'ERC es desplaça a Brussel·les per negociar la investidura amb Puigdemont

Una delegació d’Esquerra és a Brussel·les per escoltar la fórmula que proposa el president Carles Puigdemont per fer possible una investidura efectiva i formar govern, tal i com reclamen els republicans. Fonts d'ERC expliquen que "la predisposició d’Esquerra per arribar a un acord i recuperar com abans millor les institucions ha estat, és i serà total".

L’estratègia dels republicans defuig el conflicte i té ben present la repressió de l’Estat. Amb el seu president Oriol Junqueras a la presó i diputats com Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa en llibertat condicional, els republicans no estan disposats a posar-los en perill per pur simbolisme en referència la investidura de Puigdemont, que serà tombada pel Tribunal Constitucional i posarà en el punt de mira el nou president del Parlament, Roger Torrent. Avui mateix en una entrevista a l'ARA, el diputat Ernest Maragall adverteix que "un no president no val cap presoner més".

Tot i els missatges que va enviar al conseller Toni Comín en què semblava que tirava la tovallola, Puigdemont va assegurar ahir que no defallirà "per més dificultats que hi hagi, per més repressió, per més injustícia i per més gent que hi hagi a la presó". "Us animo a continuar, nosaltres no defallirem, jo no defalliré", va reivindicar en una intervenció per vídeo en un acte de l'ANC a Reus, en què es va dibuixar un gran llaç a terra fet amb espelmes enceses.