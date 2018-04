Un 28% dels espanyols s'oposa als empresonaments dels líders independentistes, segons un sondeig d''El Español'

Només un 28% dels ciutadans espanyols creuen que Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa no haurien d'estar a la presó, segons es desprèn d'un sondeig elaborat per SocioMétrica publicat a 'El Español'. En canvi, un 60% dona suport a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'empresonar els consellers i l'expresidenta del Parlament el dia que van conèixer que eren processats per rebel·lió i dies després d'haver abandonat la presó pagant una fiança. Un 12,5% prefereix no pronunciar-se.

Sobre Carles Puigdemont, en ple procés d'extradició, un 63,4% d'espanyols opinen que la justícia alemanya acceptarà la petició de Llarena i traslladarà el president de la Generalitat a Espanya. Només un 7,9% creu que no se satisfaran les aspiracions del magistrat i un 28,7% no es posiciona.

D'altra banda, en aquesta enquesta també s'ha preguntat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i un 71,7% dels consultats considera que la intervenció de l'autogovern català s'ha d'acabar en el moment que es designi un candidat sense causes judicials a la presidència de la Generalitat. Un 13%, però, és partidari que el 155 s'allargui encara que es configuri un Govern "net", en paraules de l'executiu espanyol.

Risc de violència al carrer

A més, un 65,3% de ciutadans espanyols tem un augment de l'escalada de violència al carrer provocada per l'independentisme. Un 31% dels enquestats no veu aquest perill i un 3,4% no es manifesta al respecte. Aquest dissabte el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ja va alimentar el relat de la suposada violència -atribuïda als Comitès de Defensa de la República- i va subratllar que "assetjar fiscals, jutges, policies i periodistes és violència".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha abonat a la tesi i en una entrevista a 'La Razón' ha remarcat que "si es continua per la via de la insurrecció, s'arribarà a un enfrontament civil". El líder dels socialistes catalans ha apuntat, a més, que la CUP " a través dels CDR, està intentant portar al carrer el conflicte".

Cs, a l'alça

D'altra banda, el diari 'El Mundo' ha publicat una enquesta sobre intenció de vot en la qual Ciutadans surt disparat cap a la primera posició a l'Estat. Un 26,7% dels sufragis anirien a parar al partit taronja, que duplicaria els seus resultats respecte el 2016 i faria el sorpasso al PP, amb un 23,3%. El PSOE passaria al tercer lloc amb un 19,7% i Units Podem un 18,4%. La dreta espanyola aconseguiria el 50% dels vots, mentre que l'esquerra es quedaria amb un 38%.