L'execució de la inhabilitació de Torra quedarà a càrrec del TSJC

El president Quim Torra podrà resistir fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebi la sentència del Tribunal Suprem confirmatòria de la sentència per desobediència i posi data al començament de la pena d'inhabilitació abans de dissoldre el Parlament i convocar eleccions.

La setmana vinent, la sala de govern del Tribunal Suprem, presidida per Carlos Lesmes i formada per deu magistrats, cinc presidents de sala i cinc magistrats més, resoldrà sobre la proposta d'abstenció del magistrat Miguel Colmenero, que era ponent en el recurs de Torra, i que va plantejar apartar-se per haver estat nomenat vocal de la Junta Electoral Central (JEC) des del mes de febrer.

Els terminis, segons fonts judicials consultades per l'ARA, són els següents: el 17 de setembre se celebra la vista del recurs de cassació i 15 dies després el Suprem dicta sentència. Després de la vista, en la qual Torra s'asseurà al banc del Suprem, el tribunal comunicarà a les parts la data i l'hora de la deliberació per votar.

Un cop dictada la sentència es pot presentar en dos dies un incident de nul·litat de sentència. Aquest incident pot ser desestimat ad limine, és a dir, d'entrada. O pot trigar alguns dies.

En la primera quinzena d'octubre, a tot estirar, el Tribunal Suprem comunicarà la sentència a la sala penal i civil del TSJC, que ha dictat la sentència per delicte de desobediència contra Torra per negar-se a retirar els llaços grocs del Palau i banderes estelades d'edificis públics durant la campanya de les eleccions municipals del 2019.

En aquest moment, el TSJC fixarà la data del començament de la inhabilitació d'un any i mig. Fonts judicials assenyalen que aquest tràmit durarà alguns dies. Per tant, amb la sentència al TSJC, el president Torra pot firmar, abans de la seva inhabilitació, el decret de dissolució del Parlament i la convocatòria electoral amb el termini de 54 dies.