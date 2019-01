Els expresidents de la Generalitat i el Parlament demanen la llibertat dels presos per afrontar el judici

Els expresidents de la Generalitat i del Parlament han emès un comunicat aquest dimecres en què demanen la llibertat dels empresonats durant el judici per tal que el puguin afrontar amb totes les garanties processals. La missiva, que s'ha remès a les defenses perquè l'incloguin en els seus escrits, està signada per Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Artur Mas i Carles Puigdemont, a més de Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert.

"La presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol que no sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet, en una pena anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el dret a la llibertat individual i el dret a la presumpció d'innocència; contribueix, a més, a la saturació els centres penitenciaris, i, finalment, pot entorpir el dret de defensa", expressa el comunicat emès pel Síndic de Greuges, tal com ja va succeir quan els expresidents també van demanar als presos de JxCat que posessin fi a la vaga de fam.