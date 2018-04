El fiscal general defensa acusar de terrorisme els CDR

Les discrepàncies entre els estaments judicials a l’estat espanyol continuen. Després que dijous el jutge de l’Audiència Nacional Diego de Egea decidís deixar en llibertat l’activista d’un CDR Tamara Carrasco, i rebaixar l’acusació de terrorisme a desordres públics, ahir el fiscal general de l’Estat, Julián Sánchez Melgar, va manifestar-s’hi en contra. Durant la clausura d’un curs a Santander, Sánchez Melgar va afirmar que les accions dels CDR “encaixen” en la definició que estableix l’article 573 del Codi Penal.

L’activista va ser detinguda dimarts a Viladecans acusada de sedició, rebel·lió i terrorisme. La Guàrdia Civil es basava en proves com un àudio en què apuntava que es podia bloquejar el port o una consulta a Google Maps per saber com arribar a la comandància de la Guàrdia Civil. Un cop va comparèixer davant el jutge, De Gea li va rebaixar la petició a desordres públics, i Sánchez Melgar no hi està d’acord. El fiscal general de l’Estat va anunciar que estan calculant les conseqüències de recórrer la decisió del magistrat. “La fiscalia està estudiant quins serien els efectes de recórrer o no recórrer”, va dir Sánchez Melgar. De fet, una de les principals queixes del fiscal general és que el magistrat de l’Audiència Nacional va desoir la petició del ministeri públic que reclamava l’ingrés immediat a presó per a Carrasco. Va deixar-la en llibertat amb cautelars com la retirada del passaport o la prohibició de sortir del seu municipi si no era per treballar o amb un permís judicial.

El projecte de la fiscalia europea

Melgar va encapçalar ahir una cita que coincidia amb la reunió que, a l’Haia, estaven tenint les fiscalies d’Alemanya i d’Espanya. El fiscal general no va explicar el contingut de la conversa mantinguda durant la trobada, ja que, tal com va dir, es tractava d’una reunió “confidencial”. No obstant, Sánchez Melgar va afirmar que les dues justícies europees segueixen treballant amb l’objectiu que l’euroordre per extradir Carles Puigdemont “pugui tirar endavant” com un mecanisme de “cooperació entre dos països de la Unió Europea”.

En aquesta mateixa línia, Sánchez Melgar va avançar la intenció de crear una fiscalia europea comuna amb el propòsit de treballar per una “cooperació més gran” tant a escala nacional com internacional. Així, va tornar a subratllar la importància “d’acceptar” els ordenaments jurídics i les resolucions de tots els països membres per evidenciar la “plena confiança que tots són un”.

El fiscal va tancar la conferència d’aquesta manera i va indicar que només aquest podrà ser el camí per aconseguir una Europa que “sigui un espai de seguretat i justícia ferm”.

Un clar avís per a les quatre justícies europees que encara han de pronunciar-se sobre l’extradició dels consellers que són a l’exili. A Escòcia, el jutge anunciava aquest dijous que la vista per extradir la consellera Ponsatí no començarà fins al 30 de juliol.