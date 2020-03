La Fiscalia s'oposa també al 100.2 de Romeva perquè veu "certa similitud" entre la feina que farà i la de conseller

La Fiscalia ha presentat un escrit d'oposició a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Raül Romeva per sortir a treballar, en la línia del que està fent amb la resta de presos independentistes. El ministeri públic insisteix a parlar de "segon grau i mig" i subratlla que Romeva "no assumeix el caràcter delictiu de la seva conducta". També es queixa que no ha fet cap tractament, i considera que treballar en una entitat de cooperació entre Catalunya i Bòsnia no tindrà cap efecte en aquest sentit. És més, la Fiscalia aprecia "certa similitud" entre la feina que farà i la que realitzava com a conseller, "que no li va impedir cometre el delicte". Serà la jutge de vigilància penitenciària la que decideixi si accepta o no l'esmena de la Fiscalia, tot i que aquesta mateixa setmana ha rebutjat els arguments que el ministeri públic oferia contra la sortida de Cuixart.

"No només no existeix relació entre el delicte comès i la realització de l'activitat laboral, sinó que els hàbits laborals no són una carència que s'hagi de treballar en l'intern –justifica la Fiscalia–. Ningú dubta del seu extens coneixement i empatia amb la situació de Bòsnia, però això no constitueix cap tractament per a l'intern, ja que els seus amplis coneixements sobre la matèria i la seva preocupació pel conflicte bosnià no només són anteriors a la comissió delictiva, sinó que de cap manera li van impedir realitzar-la", assegura. D'aquesta manera, el ministeri públic creu que l'única situació en què el 100.2 estaria justificat en el cas de Romeva seria si la junta de tractament hagués especificat els "dèficits" que presenta l'intern per tal de triar l'activitat més adequada per corregir-los. Un fet que la Fiscalia retreu que no s'hagi valorat.

A més, la Fiscalia també assegura que, malgrat que la "valoració jurídica i criminològica" del centre penitenciari estableix que Romeva ha fet un tractament relacionat amb "la seva tipologia delictiva", "el cert és que en l'informe psicològic no es recull que s'hagi realitzat aquesta intervenció". I en aquest sentit, recorda que l'únic que ha fet ha estat treballar com a dinamitzador d'esports i ha iniciat el seu segon doctorat. Subratlla també que tampoc és necessari aconseguir la reinserció social de Romeva, perquè és una persona que està "plenament inserida en la societat".

En el seu escrit, la Fiscalia recorda els fets pels quals va ser condemnat l'exconseller, que "no assumeix el caràcter delictiu de la seva conducta", tot i que admet que per arribar "a un consens", algunes de les coses "s'haurien d'haver fet d'una altra manera". Així, segons el ministeri públic, Romeva "considera que va actuar legitimat pel mandat del poble i que el que va fer va ser fer efectius drets cívics i socials", com el referèndum de l'1-O, a través "sempre" de mitjans "pacífics i democràtics".