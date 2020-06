La Fiscalia rebaixa l'acusació de rebel·lió a sedició però demana 10 anys de presó a Trapero, Soler i Puig

La Fiscalia demana 10 anys de presó i inhabilitació absoluta per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exdirector general Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig, acusats de sedició. Formalment el fiscal Miguel Ángel Carballo ha anunciat que modificava les conclusions per ajustar-se a la valoració jurídica dels fets de la tardor de 2017 a Catalunya que va fer el Tribunal Suprem en la condemna als líders independentistes. La vista oral del judici s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència Nacional, després que la crisi del coronavirus el deixés en suspens quan encarava la recta final. Inicialment, la Fiscalia demanava 11 anys de presó per a Trapero, Soler i Puig i els acusava per rebel·lió, i ara modifica el delicte, tot i que segueix amb una petició de penes alta. Per a Teresa Laplana demanava quatre anys de presó per sedició el 20-S i ho manté.

Aquest canvi es donava per fet, tot i que en la primera sessió de la vista oral els fiscals Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira van advertir que el moment processal per modificar les conclusions era durant la presentació de les conclusions, de manera que van plantejar el judici igualment des de la perspectiva de la rebel·lió. El ministeri públic introdueix, però, una novetat important: ha ofert la desobediència com a alternativa en cas que el tribunal consideri que els implicats no van ser coautors de la sedició. En aquest supòsit, la Fiscalia reclama un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Trapero, Soler i Puig i una multa de 60.000 euros. En el cas de Laplana, inhabilitació per exercir de policia durant un any. La desobediència requereix una negativa "oberta" al compliment de les resolucions judicials, fet que és difícilment atribuïble a Trapero perquè sempre va manifestar la seva voluntat d'aturar el referèndum.

Això va quedar acreditat en la reunió que la cúpula del cos va mantenir amb l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn al Palau de la Generalitat el 28 de setembre. En l'escrit de conclusions definitives la Fiscalia recorda que el Suprem en la sentència inclou aquesta trobada, en la qual Trapero va demanar al Govern que suspengués el referèndum. El ministeri públic només cita aquest fet però manté un relat inalterable sobre la seva participació: va haver-hi una estratègia concertada per fer la independència, amb els Mossos com una pota fonamental, amb l'única diferència que la violència ja no és un element estructural. La Fiscalia parla de la "congregació tumultuària" en una ocasió i "d'enfrontament físics" per "impedir l'execució de les resolucions judicials".

Les referències a la violència del 20-S i l’1-O que el ministeri públic feia en el seu escrit de conclusions provisionals desapareixen en el de conclusions definitives: al 20-S ja no s’utilitzen adjectius per parlar dels danys als vehicles Patrol de la Guàrdia Civil i les expressions com "massa" o "tumult" per definir la concentració davant de la conselleria d’Economia han quedat relegades a la mínima expressió. La descripció de la sortida de la secretaria judicial del jutjat 13 de l’edifici és breu i sense qualificatius, i no hi ha ni una sola referència al suposat intent dels manifestants d’esbotzar la porta de la conselleria, un dels recursos insistents de la Fiscalia al Suprem.

El mateix passa amb l’1-O. Els fets es donen per sabuts pel relat de la sentència del Procés i l’escrit de la Fiscalia es limita a abundar en el dispositiu dels Mossos, amb la idea que es va dissenyar un operatiu "deliberadament ineficaç" per "facilitar" la votació. És bàsicament el referèndum el que porta els fiscals a sostenir que Trapero, Puig i Soler van "realitzar actes a favor del procés secessionista". En el cas del major dels Mossos, que va "dissenyar uns mecanismes d'actuació que van impedir que els agents dels Mossos poguessin complir amb les instruccions donades pel ministeri fiscal, així com amb les resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". Una estratègia que en tot moment la Fiscalia considera que estava "avalada" per Soler i Puig. En definitiva, el ministeri públic considera que Trapero, Puig i Soler tenien un "rol funcional en l'estratègia" i que van contribuir "de manera decisiva perquè els Mossos es posessin al servei del pla secessionista".

En aquesta línia, la fiscalia assegura que les pautes d'actuació estaven orientades a "facilitar" l'1-O perquè eren "deliberadament ineficaces" per aturar la votació. El sistema de comunicacions "complex i inoperatiu" perquè els binomis d'agents als col·legis demanessin ajuda és una demostració, segons el ministeri públic, que els Mossos no es van coordinar amb les forces estatals. Encara va més enllà i subratlla que la policia catalana va fer "vigilàncies" i "seguiments" a la Guàrdia Civil i Policia Nacional arribant fins al punt de produir-se enfrontaments físics entre uns i altres en algun centre de votació. A més, la publicació de les pautes d'actuació dos dies abans del referèndum va permetre que els votants "que van usurpar els col·legis poguessin preveure què farien i frustrar-ho".

Trapero en tot moment va defensar al judici el mètode de la mediació i el manteniment de la "convivència ciutadana", i va recordar que la jutge del TSJC Mercedes Armas així ho va receptar en la reunió que va mantenir amb els responsables policials quan els va fer entrega de la interlocutòria. El ministeri públic hi passa de puntetes i s'agafa, de nou, a allò que ja va deixar escrit el Suprem en la sentència del 14 d'octubre passat. Segons el tribunal presidit per Manuel Marchena "només un biaix malintencionat per dissimular la vertadera voluntat obstruccionista" podria donar a aquest incís de la magistrada un significat orientat a "fer inoperativa la finalitat imposada per l'ordre judicial", que era impedir el referèndum.

Els canvis a la conselleria previs a l'1-O, claus

Els moviments a la conselleria previs al referèndum és per a la Fiscalia una prova per vincular els acusats amb el pla, i cita de nou la sentència del Suprem: "Per assegurar que la policia autonòmica, en cas de complir amb la legalitat vigent, no frustrés la realització del referèndum, a mitjans de juliol de 2017 es va procedir a la substitució de Jordi Jané per Joaquim Forn, perquè donés suport sense reserves la celebració del referèndum". L'arribada de Forn va continuar amb la dimissió de l'exdirector general dels Mossos Albert Batlle i el nomenament de Soler, però Puig ja ostentava el càrrec de secretari general des del 2015.

En aquest sentit, la Fiscalia parla d'una relació "inequívoca" dels acusats amb els responsables de l'independentisme. En el cas de Puig aquesta relació es limita a uns correus que va enviar a l'exsecretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové en què avisa de l'actuació de la Guàrdia Civil a la nau d'Unipost de Terrassa el 19 de setembre, on va intervenir sobres i cartes amb la designació com a membres de les meses electorals. Al llarg de l'escrit Puig torna a aparèixer com a receptor d'una proposta de Soler de querellar-se contra el fiscal del TSJC, a la qual l'exsecretari general del departament s'hi oposa rotundament, tal com també va declarar durant el judici. El ministeri públic li atribueix haver "avalat" el pla d'actuació de Mossos "dins les seves responsabilitats" i ignora que el càrrec de secretari general d'Interior no forma part de l'organigrama dels Mossos.

Pel que fa a Trapero, una de les qüestions més repetides al llarg del judici i que la Fiscalia va preguntar amb més interès té a veure amb el fet que el major remetés a Forn les instruccions que el fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anava dictant. Trapero es va defensar que la relació de confiança amb els superiors polítics així ho justificava, però per al ministeri públic és un element de la possible connivència.

Trapero reclama l'absolució

La defensa del major confia en l'absolució i aquest dilluns ha escoltat les conclusions definitives de la Fiscalia des de l'Audiència de Barcelona per videoconferència. El tribunal va proposar que els acusats i els seus respectius lletrats participessin des de la distància amb motiu del covid-19. De cara a aquesta sessió breu en què la Fiscalia es limita a anunciar la petició de penes i els delictes pels quals acusa ho han acceptat, però caldrà veure si per exposar els informes finals i fer ús de l'últim torn de paraula preferiran fer-ho presencialment a l'Audiència Nacional. La sessió ha començat amb retard perquè Laplana ha tingut problemes per accedir a l'Audiència de Barcelona: com que el tribunal l'havia dispensat d'acudir a les sessions fins a la de l'últim torn de paraula s'ha trobat que no estava "autoritzada", però quan ha ensenyat les credencials se li ha permès el pas. Segons fonts de l'Audiència Nacional el retard també s'ha degut a l'absència de l'advocat de Soler, Cristóbal Martell, que finalment no hi ha assistit.