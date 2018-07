Llum verda a la fórmula dels exconsellers presos per sumar el PDECat a la Crida de Puigdemont

Un dels debats més importants d'aquesta assemblea del PDECat és com decideix sumar-se a la Crida Nacional per la República de l'expresident Carles Puigdemont i quin grau d'implicació assumeix. Malgrat que la direcció s'ha mostrat partidària d'una suma que mantingui el partit "fort", la militància ja s'ha pronunciat: a hores d'ara ja s'ha aprovat en la ponència política la fórmula que proposaven els exconsellers perquè el partit transiti cap a la Crida per la República.

Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig han presentat una esmena que ha defensat el diputat de JxCat Albert Batet en comissió que passa per una adhesió dels militants al nou moviment a títol personal i per la creació d'una comissió –que liderarien ells mateixos i de la qual participarien els promotors de la Crida– per sumar el PDECat en el nou moviment. S'ha aprovat sense oposició, la qual cosa és un bon indicador pels crítics amb Pascal, que havien defensat l'esmena.

Segons el redactat, al qual ha tingut accés l'ARA, s'ha acordat la següent fórmula:

"Instar tota la militància a sumar-se i participar activament a títol personal en la definició d’aquest nou instrument polític que es pretén d’ampli espectre i transversal ideològicament"

"L’Assemblea crea una Comissió a la qual delega les funcions d’acordar amb els impulsors de la Crida Nacional l’aportació del PDECat a la mateixa. Aquest acord haurà de ser ratificat pels associats del PDECat"

"Aquesta Comissió ha de contribuir a cohesionar l’acció del PDECat amb totes les institucions per tal que sigui coherent amb l’objectiu de la Crida Nacional"

Els exconsellers presos i a l'exili empenyen la direcció per sumar-se a la Crida

Negociacions per arribar a una candidatura de consens

Ara per ara, la pugna entre els crítics –entre els quals Puigdemont– i Pascal continua. Els primers han ofert a la coordinadora general l'anomenat Pacte de Lledoners, consensuat amb els exconsellers empresonats i l'expresident. Consisteix en fer una direcció de baix perfil presidida per David Bonvehí –que fins ara ha fet tàndem amb Pascal– juntament amb la diputada al Congrés Míriam Nogueras com a vicepresidenta i que relegués l'actual coordinadora a un rol secundari. En aquesta executiva no hi hauria la figura de secretaria general ni d'organització.

Segons fonts d'aquest sector, s'hi incorporarien els consellers Miquel Buch i Damià Calvet, a més de Joan Ramon Casals. També membres de l'actual direcció de Pascal i de d'altres famílies com 'Generació Llibertat' que encapçala Carles Agustí.

Ara bé, aquesta fórmula no serà possible si Pascal no accepta deixar la secretaria general. En cas que vulgui optar a la reelecció, els crítics deixen clar que presentaran una candidatura alternativa.

Debat sobre l'estructura, a la tarda

Aquesta estructura es debatrà aquesta tarda en la ponència d'organització juntament amb altres esmenes que se n'ha ajornat el debat el matí. Si els crítics ho aconseguissin aprovar, tallarien de facto les opcions de Pascal a tornar a ser reelegida per a les responsabilitats que té actualment.