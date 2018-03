El fiscal general de l'Estat, sobre Catalunya: "S'està actuant amb exquisit respecte a la divisió de poders"

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha defensat aquest dimecres l'actuació del ministeri públic a Catalunya durant la seva compareixença a la comissió de Justícia del Congrés de Diputats. "S'està actuant amb exquisit respecte als principis de legalitat i divisió de poders", ha manifestat. A més, ha afirmat que estan actuant "de manera prudent" i ha garantit que si cal prendre més decisions futures que afectin la judicialització del Procés demanaran l'opinió dels òrgans consultius que assessoren la fiscalia. Ha reiterat que considera que no s'estiguin perseguint idees polítiques i que "no hi ha presos polítics com a tal". "La fiscalia no ha de dir res sobre les legítimes iniciatives per modificar l'ordenament constitucional per les vies establertes", ha afegit.

Durant la compareixença, també ha manifestat que la fiscalia es fixarà cada cop més en els delictes d'odi lligats a les xarxes socials. Per això, faran arribar una circular a tots els fiscals per "clarificar aspectes" i que tots coneguin com actuar "i a què atenir-se".

La circular tractarà de buscar un "equilibri adequat" entre la llibertat d'expressió, opinió o informació i aquelles conductes que "suposin un atac intolerable a elements essencials de la convivència".