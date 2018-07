La fiscal general manté "l'interès que es persegueixi i condemni" els líders del Procés

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha assegurat aquest divendres que se seguirà perseguint tots els investigats en la causa per rebel·lió contra el Procés. Segarra ha fet aquestes manifestacions als periodistes a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) abans de participar en un curs d'estiu de la Universidad Complutense, "Justícia i política". Ha sigut preguntada per la decisió del tribunal de Schleswig-Holstein de concedir l'extradició de Carles Puigdemont a Espanya només per malversació però no per rebel·lió, cosa que ha portat el magistrat que instrueix el cas al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a rebutjar el lliurament en aquests termes i a retirar les ordres europees de detenció contra ell i la resta de fugits.

"Nosaltres tenim un procediment penal que tirarem endavant, i tant la fiscalia com la justícia espanyola han fet tot el que estava a les seves mans per perseguir totes aquelles altres persones investigades i processades que eren fora del nostre marc", ha explicat Segarra. I ha assegurat: "Seguirem amb aquest interès que es persegueixi i es condemni les persones quan es demostri que han comès un fet delictiu". Sobre la decisió d'Alemanya ha aclarit que "un pronunciament puntual d'un tribunal regional alemany té la virtualitat que té; no té cap eficàcia, per descomptat, dins d'Espanya".

En aquest sentit ha estimat que el tribunal alemany ha incorregut en una "extralimitació, ja que no tenia coneixement de les proves i sembla que ha fet un pronunciament que anava més enllà del que havia de ser una ordre europea de detenció, però encara tenim temps per endavant". Unes consideracions com les que ja va expressar Llarena en alguna de les seves interlocutòries. Segarra ha afegit que ara "hi ha hagut un pronunciament del magistrat instructor en la peça separada respecte a les persones que són a l'estranger i s'ha dictat una interlocutòria que no ha sigut recorreguda per la fiscalia que deixa sense efecte les ordres de detenció a la vista del pronunciament del tribunal alemany".

"Per tant, la situació ara està així, sense perjudici que en un futur es puguin fer altres actuacions". Sobre això, Segarra ha estat preguntada si preveu que la fiscalia demani que es reactivin les ordres europees de detenció si els exiliats canvien de país. "En cada moment ja s'anirà anunciant i resolent", ha conclòs.