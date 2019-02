“L’agenda catalana és l’agenda d’ETA”: Casado dispara el to, en 20 frases

El president del PP, Pablo Casado, ha ofert aquest dijous una entrevista a l’agència Efe. Aquests són, en vint frases, els principals titulars que ha deixat:

1. Manifestacions: "Si Sánchez no rectifica haurem de cridar els espanyols al carrer, és l'única fórmula que ens queda perquè un president del govern mentider i traïdor actuï en benefici del mandat constitucional amb què va jurar el seu càrrec".

2. Moció de censura: "És tan greu que no descartem res, perquè estem davant d'una actuació de traïció, d'alta traïció a Espanya, que no s'ha vist des del 23-F".

3. PSOE: "M'agradaria que el PSOE sensat hi posés la banya, com va fer en el comitè federal que va deposar el seu secretari general".

4. Bilateralitat: "Què és això d'un president que es reuneixi de tu a tu amb una autonomia presidida per delinqüents?"

5. Aznar: "Un respecte pel senyor Aznar, que és víctima d'ETA, no és un president del govern que negociés amb ETA, com va fer Zapatero".

6. Agenda catalana: "L'agenda que estem veient a Catalunya és l'agenda d'ETA, és a dir, l'agenda del nacionalisme que s'alia amb l'esquerra acomplexada i apaivagada".

7. Corrupció: "Jo no puc demanar disculpes del que ni he protagonitzat, ni he viscut, ni sé si ha passat i ni tan sols un jutge ha fallat encara".

8. Il·legalitzacions: "Il·legalitzaria Arran perquè justifica la 'kale borroka', encoratja la violència als carrers. Per exemple, ¿l'ANC i Òmnium Cultural què estan fent, o ERC i el PDECat, rebent fons públics tenint líders independentistes ja processats?"

9. 155: "Cal aplicar un 155 i el partit que lideri aquesta resposta tindrà al darrere l'Espanya dels balcons, que no és del PP ni de Cs ni de Vox, és un 60% o 80% dels espanyols, també d'esquerres".

10. Panorama polític: "A Espanya està sorgint Vox i s'està desplomant Podem. Això està produint que el PSOE es mengi vots de Podem, que Ciutadans mengi del PSOE i alhora retorna vots al PP i fins i tot en transfereix a Vox".

11. Andalusia: "L'acord que signem amb Vox i amb Ciutadans per separat a Andalusia és perfectament subscribible, per a qualsevol espanyol de bona fe que vol regeneració, ocupació, i bona educació i sanitat".

12. CIS: "És una cosa per estudiar, perquè podríem estar parlant de la utilització de fons públics en benefici d'un partit".

13. Pedro Sánchez: "Espanya no es mereix un Govern que menteixi, i Sánchez és un mentider compulsiu. Per tant, com que és un mentider i un incompetent, que convoqui eleccions".

14. Llibre de Sánchez: "Ja veurem el que és, però sembla que serà francament lamentable el que llegim".

15. Cs: "Jo he de pactar en base a uns acords de govern i amb Cs no tinc cap problema, tinc una bona relació amb Rivera i valoro dues qüestions fonamentals per a mi: defensen la Constitució i la unitat d'Espanya".

16. Avortament: "La canviaria sencera, la derogaria i tornaria a la llei que tenia cohesió social, que és la que es va aprovar amb Felipe González i va respectar Aznar, una llei que no hi havia cap necessitat de canviar".

17. Feminisme: "Si feminisme és defensar i respectar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, sí [em defineixo com a feminista]".

18. Violència masclista: "Dins de la defensa de la legislació que hem posat en pràctica per erradicar la violència contra les dones, no acceptem aquesta col·lectivització que diu que les dones són víctimes pel fet de ser-ho i els homes agressors pel fet de ser-ho".

19. Memòria històrica: "És bo que qualsevol familiar que busca els seus éssers estimats tingui el suport de les institucions, però no amb lleis que intenten reestructurar els afectes, o la història, o reescriure el que va passar".

20. Veneçuela: "Jo el que he demanat és que Espanya lideri un pla Marshall, o un pla Colom... que ajudi a la reconstrucció d'un país tan ric que necessita l'ajuda internacional".