L'independentisme es torna a mobilitzar per assistir a la manifestació de diumenge a Altsasu

De Brussel·les a Madrid i de Madrid a Altsasu. Després de desbordar la capital espanyola dissabte amb milers de persones, l'independentisme es tornarà a desplaçar aquest cap de setmana a la localitat navarresa per assistir a la manifestació per denunciar la sentència d'entre 2 i 13 anys imposada recentment als vuit joves que suposadament haurien agredit a dos guàrdies civils i les seves parelles en un bar del poble el 2016 i que ja porten més de 850 dies tancats a la presó.

L'ANC ha organitzat una desena d'autocars que sortiran des de diferents punts del país per prendre part en la manifestació de diumenge a les dotze del migdia a Altsasu, que porta per lema "Això no és justícia!" i que han convocat els familiars dels joves. Els busos sortiran des de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Tarragona, Lleida, Girona, Vilafanca, Vic, i Amposta. En funció de l'èxit de la convocatòria, l'entitat independentista habilitarà més autocars des d'aquestes ciutats o des d'altres municipis perquè tothom que hi vulgui anar pugui fer-ho. De fet, a Terrassa ja s'ha obert un segon bus perquè el primer ja està ple. Molta gent, a més, ja ha anunciat en els grups que s'han creat a les xarxes socials per a l'event, que s'hi desplaçaran en cotxes particulars.

Les entitats convocats de la manifestació han habilitat el frontó municipal per tota la gent que no tingui lloc on dormir de dissabte a diumenge, tal i com ho han comunicat al seu compte de Twitter. I és que la majoria dels pocs allotjaments turístics que hi ha en aquest municipi de menys de 8.000 habitants ja estan plens perquè ve gent també des d'altres ciutats de l'Estat.

Con el objetivo de facilitar el viaje a todas aquellas personas que quereis venir a la manifestación del 24 de marzo, el pueblo de #Altsasu habilitará el frontón municipal para poder dormir de sábado a domingo. Pronto os daremos más información. #AltsasukoakAske pic.twitter.com/fa7Gz6EY3x — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 18 de marzo de 2019

La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional va concloure el passat 7 de març que la suposada agressió no és terrorisme, en contra de la pretensió de la Fiscalia, però va ratificar l'agreujant per discriminació ideològica inclòs en primera instància, que impedeix aplicar les penes mínimes pels delictes atribuïts. El tribunal considera que no va ser una baralla de bar, sinó que els condemnats van agredir els agents i les seves parelles perquè eren guàrdies civils i que, per tant, ho van fer per motius ideològics.

"Afany de venjança"