S'acaba oficialment la inhabilitació de Venturós per no haver despenjat l'estelada de l'Ajuntament de Berga

Sis mesos després, aquest dilluns s'ha acabat oficialment la inhabilitació de Montse Venturós. L'alcaldessa de Berga havia sigut condemnada per no haver despenjat l'estelada del balcó durant dos comicis electorals. Venturós ha puntualitzat, però, que la inhabilitació serà "en realitat" de vuit mesos, perquè només podrà recuperar el càrrec públic si guanya les eleccions municipals del 26 de maig.

En un comunicat, Venturós ha subratllat que, malgrat la sentència que la condemnava per desobediència, ha continuat "obeint el mandat popular" encapçalant simbòlicament el consistori. "Hem derrotat políticament la inhabilitació –ha explicat la cupaire–. Si la repressió volia anul·lar la meva representativitat i capacitat política, no ho ha aconseguit". Venturós atribueix aquesta "victòria col·lectiva" als mateixos berguedans, que han "neutralitzat" la condemna.

Avui s'acaba oficialment la inhabilitació que em van imposar per obeir la voluntat popular. Durant aquests sis mesos he continuat obeint el mandat popular. Una immensa majoria social berguedana ha neutralitzat aquesta inhabilitació. Anar-hi, anar-hi i anar-hi. 💪🏾 pic.twitter.com/pELseIy0NJ — Montse Venturós (@venturosm) 1 d’abril de 2019

Montserrat Venturós seguirà simbòlicament com alcaldessa de Berga després de la inhabilitació

El jutjat de Manresa va condemnar l'alcaldessa a sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i a una multa de tres mesos per no haver despenjat l'estelada durant períodes electorals. La sentència condemnava Venturós per desobediència i assegurava que, en cicles electorals, els mandats de la Junta Electoral estan per sobre dels acords plenaris.