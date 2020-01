Els investigats per les mobilitzacions de Tsunami Democràtic a la frontera s'acullen al dret de no declarar

Primeres declaracions de la vintena d'investigats per haver participat, suposadament, en les mobilitzacions que l'11 i 12 de novembre passats va organitzar Tsunami Democràtic a l'AP-7 a l'altura de la frontera. La Guàrdia Civil ha citat a declarar aquest matí una desena de persones a la comissaria de Girona , però tots s'han acollit al dret de no declarar. "No ens han deixat accedir a l'expedient perquè el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha declarat secreta la causa, i això vulnera el nostre dret a la defensa. I, en aquest context d'indefensió, no hi col·laborarem", ha lamentat un dels advocats dels investigats, Benet Salellas.

La Guàrdia Civil els acusa dels delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat del trànsit per, suposadament, haver participat en la protesta. Salellas espera que el jutjat acabi arxivant la causa perquè fins ara totes les resolucions judicials han conclòs que tallar carreteres no és delicte, però també pels compromisos adquirits pel nou govern entre el PSOE i Podem.

"No tenim cap dubte que l'actual govern de tarannà progressista no acceptarà sancionar aquests ciutadans per haver exercit el seu dret a protesta, ni permetrà que la Guàrdia Civil continuï fent investigacions polítiques contra les persones que protesten ni activarà expedients sancionadors via llei mordassa, perquè és a això que teòricament s'ha compromès aquest govern progressista", ha subratllat Salellas.

La Guàrdia Civil cita a declarar dinou persones pels talls a l'AP-7 de Tsunami Democràtic

Aquest matí han declarat una desena de persones i demà està previst que ho facin unes deu més. Alerta Solidària, juntament amb altres advocats, està recopilant totes les persones investigades per les mobilitzacions convocades per Tsunami Democràtic i, segons els seus comptes, la xifra supera la vintena d'acusats.

L'11 de novembre passat Tsunami Democràtic va bloquejar l'autopista AP-7 (E-9 a l'estat francès) a l'altura del Pertús. La protesta es va allargar fins que la Gendarmeria, l'endemà al matí, va desallotjar els manifestants que impedien el pas de vehicles pels dos sentits de la calçada. Tot seguit, Tsunami va convocar a bloquejar la N-II a la Jonquera i, després que la policia els fes fora, van tornar a tallar l'AP-7, a l'altura de Salt (Gironès), a la tarda. Finalment, el dimecres 13 de novembre al matí Tsunami va aixecar el bloqueig de l'autopista i va donar per finalitzada una protesta de tres dies per reclamar al govern espanyol que s'assegui a negociar.