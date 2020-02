La jutge de vigilància penitenciària avala el permís de 72 hores a Jordi Sànchez

La jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat el permís de 72 hores que havia sol·licitat l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez el 16 de gener. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicat aquest dimarts la decisió de la magistrada malgrat l'oposició que havia mostrat la Fiscalia a aquesta petició. La posició del jutjat de vigilància penitenciària ha sigut la mateixa que va adoptar amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, fa uns dies, i, en aquest sentit, recorda que Sànchez compleix amb els requisits legals per obtenir per aquest permís i defensa que la normativa penitenciària no exigeix "penediment", tal com reclamava el ministeri fiscal. Ara la Fiscalia té tres dies per recórrer aquesta decisió.

La magistrada María Jesús Arnau considera que Sànchez ha complert amb els dos requisits que es demanen per obtenir un permís de 72 hores: haver complert la primera quarta part de la condemna –el Tribunal Suprem va condemnar-lo a 9 anys de presó i l'expresident de l'ANC ja porta més de dos anys empresonat– i tenir bona conducta. "L'evolució de la seva conducta és correcta", afirma la jutge en la seva interlocutòria. En el text, a més, la magistrada també recorda que el Tribunal Suprem "no imposa limitacions a priori en l'itinerari penitenciari del condemnat" i es limita a indicar que els acords de l'administració penitenciària són "revisables" pel jutjat de vigilància penitenciària. "No s'imposen limitacions ni condicions en la possible concessió de permisos ordinaris de sortida", afirma.

D'altra banda, en el text també assegura que Jordi Sànchez ha assumit la "responsabilitat dels seus actes i mostra motivació pel canvi". Amb tot, la jutge assegura que l'actual president de la Crida "no està conforme amb la seva qualificació jurídica i defensa la seva innocència", fet que recorda que és una posició "legítima". "La normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat de penedir-se ni que es declari culpable i que prescindeixi de la seva declaració d'innocència", exposa. Sigui com sigui, assegura que no hi ha "risc de reincidència delictiva".

"No es pot pretendre canviar la ideologia d'un intern"

En aquesta línia, la magistrada defensa que "no es pot pretendre canviar o modificar el pensament o ideologia política de l'intern" i admet que Sànchez ha mostrat la seva voluntat de continuar "reivindicant el dret d'autodeterminació de Catalunya i el dret a decidir sobre la situació de Catalunya, de manera pacífica i no violenta". Unes reivindicacions que la jutge recorda que formen part del programa de diversos partits polítics a Catalunya que no han sigut "declarats inconstitucionals, ni per llei ni per resolució judicial". Per tot plegat, considera que pretendre modificar els principis o pensaments "legítims" d'un intern "atemptaria contra els més elementals drets fonamentals".

La magistrada també es refereix als informes dels professionals penitenciaris en què asseguren que Sànchez s'ha desvinculat de l'activitat política que havia protagonitzat durant la seva etapa a l'ANC, per exemple. Així, recorda que Sànchez "no té intenció de tornar a liderar cap entitat ni moviment social", i afegeix: "Les seves inquietuds polítiques seran enfocades d'una altra manera, que per descomptat no serà la de l'activisme social". Sànchez ha abandonat l'ANC, però s'ha implicat a fons en el projecte de la Crida.