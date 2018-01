La jutge espanyola al TEDH diu que els homosexuals "tenen una patologia"

María Elósegui és la jutge que representarà Espanya al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) després que Francisco Pérez de los Cobos no superés l'examen per no saber ni anglès ni francès. El digital 'eldiario.es' publica avui l'opinió que té Elósegui dels homosexuals i transsexuals.

Els qui construeixin i realitzin el seu comportament sexual d'acord al seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i els qui s'obstinin a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies María Elósegui Jutge del TEDH

En una entrevista vinculada a l'Opus Dei, almundi.org:

"Per a molts, el sexe biològic i el gènere, és a dir els rols socials, no estan relacionats, de manera que podríem construir la nostra identitat sexual al marge del nostre sexe biològic. En el llibre veiem com aquesta construcció de la identitat sexual al marge del sexe biològic és factible a causa de la llibertat humana i al fet que els éssers humans no estem determinats per la biologia. Però el que el puguem fer (sempre dins d'uns marges, ja que no podem canviar el nostre ADN masculí o femení), no vol dir que el saldo sigui positiu, sinó que afectarà a la construcció de la personalitat. De manera que el resultat no és indiferent. Els qui construeixin i realitzin el seu comportament sexual d'acord al seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i els qui s'obstinin a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies. Això és clar"

En un article publicat en el diari 'El Comercio' de Perú el 26 de maig de 2014, Elósegui analitza la decisió del Tribunal Constitucional peruà de denegar el canvi de sexe a un transexual operat a Espanya. La catedràtica dubta que les cirurgies pagades amb diners públics siguin la millor sortida per a una persona transexual i suggereix com a solució "les teràpies psicològico-psiquiàtriques".