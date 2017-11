El jutge belga: “La presó preventiva hauria causat danys irreparables”

Dues setmanes després de la seva arribada a Brussel·les, Carles Puigdemont i els quatre consellers -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig- estan en llibertat perquè la justícia belga considera que el seu ingrés preventiu a la presó suposaria per als cinc afectats “uns danys irreparables”. El jutge d’instrucció que va decidir la posada en llibertat del president i els quatre consellers el 5 de novembre així ho subratlla en la seva interlocutòria, un document al qual ha tingut accés l’ARA.

Es tracta de la interlocutòria de la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que és similar a la de la resta de membres del Govern exiliats. El jutge afirma que els advocats de Serret l’havien advertit que l’empresonament amb una fiança superior als 1.000 euros que Serret tenia disponibles en aquell moment “implicaria l’ingrés a la presó a l’espera del pagament de la fiança”, ja que la consellera “necessitaria contactar amb gent a Espanya” per aconseguir els diners. El jutge conclou que “aquest fet [l’ingrés a presó] implicaria per a la interessada uns danys irreparables”.

El magistrat creu que el president i els consellers "col·laboraran plenament"

El magistrat -la justícia de Bèlgica no fa públic el seu nom- deixa clar que “no hi ha raons per pensar” que els cinc membres del Govern “se sostreguin de la justícia belga” i subratlla que tampoc “hi ha cap raó per dubtar” que “col·laboraran plenament” amb la justícia del país.

Sense perill de destruir proves

L’opinió del jutge belga no deixa marge de dubte de la seva confiança que els cinc polítics catalans aniran al jutjat cada cop que sigui necessari i no fugiran a cap altre país. I, encara més, en la seva interlocutòria el magistrat destaca que els membres del Govern es van lliurar voluntàriament i la seva posada en llibertat no suposa cap perill. “No hi ha raons per témer que la interessada es vulgui sostreure de l’acció de la justícia, ni que intenti fer desaparèixer proves, ni que intenti actuar en connivència amb tercers”, afirma contundent.

Les afirmacions del jutge belga contrasten amb les de la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela, la magistrada que va enviar a la presó mig Govern i va sol·licitar a Bèlgica l’ordre europea de detenció i lliurament. Puigdemont i els consellers “han viatjat a Bèlgica amb l’única finalitat d’eludir les possibles responsabilitats que podrien tenir a Espanya”, afirma Lamela en la seva demanda de l’euroordre. La justícia belga, en canvi, considera que no han d’estar en presó preventiva, una decisió que es mantindrà durant tot el procés judicial per decidir si Bèlgica accepta tramitar o rebutjar l’euroordre.

Els consellers han de comunicar cada matí a la policia “els desplaçaments que tenen previst fer aquell dia”

Lamela insisteix que els cinc que van viatjar a Bèlgica -desplaçament que van fer abans de ser imputats i sol·licitats per l’Audiència Nacional- es van “fugar i refugiar” en un altre país i en reclama l’ingrés a la presó. “En cap cas han fugit, sinó que s’han traslladat a una altra jurisdicció per tenir un judici just”, assegura a l’ARA Gonzalo Boye, advocat de Serret i Comín.

Vigilància policial

Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí i Puig es van lliurar a la policia belga després d’haver-ho pactat amb la fiscalia del país. El jutge els va imposar condicions, com no sortir de Bèlgica sense permís i tenir un domicili fix. Fins ara, però, s’havia mantingut en secret una mesura recollida en la interlocutòria que ha obtingut l’ARA: el president i els consellers han de comunicar cada matí a la policia “els desplaçaments que tenen previst fer aquell dia”. La justícia belga vol tenir localitzats en tot moment els cinc membres del Govern, però confia plenament en la seva col·laboració.