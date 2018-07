La llei antidesnonaments, una oportunitat per a l’entesa

El resultat de la reunió d’avui entre la Generalitat i el govern espanyol és mesurarà -també- pel grau de compromís que assumeixi aquest últim respecte a les lleis catalanes que estan suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) després dels recursos successius interposats pel govern de Mariano Rajoy. D’entre tots els temes que s’han d’abordar, les entitats socials posen l’accent en la norma que havia d’ajudar a resoldre una de les problemàtiques de més importància a Catalunya: el dret a l’habitatge. L’anomenada llei antidesnonaments, suspesa des de fa nou mesos pel TC, ha de ser una de les prioritats a l’hora de presentar des de Catalunya les demandes al nou executiu de Pedro Sánchez. I així mateix ho van traslladar ahir a la Generalitat representants del grup promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) que va acabar desembocant en la llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, la 24/2015.

Els impulsors de la norma defensen que el canvi recent a la Moncloa obre molt més que una escletxa per restablir la llei, i ja han enviat una carta al president Pedro Sánchez perquè el PSOE converteixi en fets el suport que va donar a les entitats quan el PP va recórrer a l’alt tribunal per aturar-ne l’aplicació. Les entitats van reiterar ahir també a la Generalitat l’oportunitat que s’obre ara per exigir el restabliment de la norma. “Cal posar sobre la taula urgentment aquesta llei perquè tindria uns efectes claríssims immediats i permetria aturar els 43 desnonaments diaris que es produeixen a Catalunya, tant de famílies amb hipoteca com de lloguer”, va explicar ahir a l’ARA Guillem Domingo, membre del grup promotor de la ILP, després d’una reunió amb el secretari d’Habitatge, Agustí Serra, i la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu. “Ens han dit que compartien que era una eina cabdal i esperem que a la reunió li donin la importància que té”, va insistir Domingo.

El temps, a més a més, pot jugar en contra. La llei antidesnonaments està suspesa de manera cautelar pel TC mentre el tribunal no dicta la sentència. Si la resolució s’emet abans que el nou executiu espanyol retiri el recurs, la norma quedaria definitivament tombada. “Hauríem de fer tota la feina de nou”, alertava ahir Domingo. I recordava que aquesta norma, “d’un impacte social enorme”, va sortir del Parlament amb un suport unànime de tots els grups polítics, inclòs el PP, tot i que després el govern de Mariano Rajoy desautoritzés els diputats catalans del mateix partit en presentar el recurs al Constitucional.

Un bàlsam durant 9 mesos

Durant els nou mesos que la llei sobre emergència habitacional va estar vigent a Catalunya, el grup promotor de la ILP -que inclou l’Observatori DESC, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica- calcula que es van poder aturar 10.000 desnonaments a Catalunya. La llei preveia la creació d’un lloguer social com a alternativa per evitar que les persones que no poguessin afrontar els pagaments de lloguer o hipoteca es veiessin al carrer. “Els ajuntaments veien amb bons ulls la norma perquè ara mateix no disposen d’habitatge social i les meses d’emergència estan sobrepassades”, va recordar Domingo. En tot el temps que porta sense efecte, la mateixa llei podria haver estalviat 25.000 desnonaments més, segons els càlculs de les entitats, alguns amb final dramàtic com el de Cornellà, on un home va acabar suicidant-se.