La llei permet a la policia fer detencions sense ordre judicial

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que les detencions efectuades aquest dimecres a activistes independentistes -entre ells dos alcaldes- a Girona són policials i "no ordenades pel jutge". Han estat agents de la Policia Nacional els que han decidit portar-les a terme per un delicte de "desordres públics", per l'ocupació de les vies de l'AVE a l'aniversari de l'1 d'octubre. Segons diversos experts consultats per l'ARA, la llei d'Enjudiciament criminal permet aquesta mena d'operacions, tot i que no són habituals.

El jutjat d'Instrucció 4 de Girona estava informat de l'operatiu, que el TSJC atribueix al "desenvolupament de la tasca d'identificació que correspon a les forces de seguretat". En aquests moments, les persones arrestades ja han estat posades en llibertat.

L'article 492 de l'anomenada llei és el que, segons els experts en dret penal i processal consultats per l'ARA, permeten a la policia i els cossos de seguretat de l'Estat efectuar aquestes detencions. Segons el citat article, la policia judicial pot detenir qualsevol persona (processada o bé sobre la qual es tinguin "motius bastants" per creure que pot haver comès una falta) per un delicte amb una pena "superior a la de presó correccional", o bé inferior si "els seus antecedents o circumstàncies de fet" fessin pensar "que no compareixerà quan sigui cridat per l'Autoritat judicial".

Segons el professor de dret penal Miguel Capuz, la policia pot "detenir a qui cregui que ha comès qualsevol infracció penal": "Ha de presentar el detingut en un termini màxim de 72 hores davant el jutge, i llavors el jutge ha de decidir". "La policia pot posar-lo en llibertat per si mateixa abans de presentar-lo davant el jutge", insisteix, tal com ha passat avui. Respecte als dos alcaldes detinguts, Ingasi Sabater (Verges) i Dani Cornellà (Celrà), Capuz explica que el fet que siguin càrrecs electes no afecta en res a un operatiu com aquest: "Mentre no siguin aforats, el càrrec no té cap rellevància".

Una actuació no habitual



No obstant això, el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona (UB), Jordi Nieva, recalca que no és una detenció en casos com aquest, sense ordre judicial, no és habitual. "Es pot fer quan el delicte és flagrant, hi ha risc de fuga imminent o de reiteració delictiva, però en aquest cas aquest argument és una mica al límit", explica. "Si hi havia un jutjat encarregat d'aquesta investigació el més normal és que procedeixi", recalca, i explica que la policia ha de "justificar" els motius que la porten a efectuar detencions sense autorització del jutge.

Així, explica, els casos de detencions sense mediació del jutge es solen produir en casos de "delictes greus" o de "corrupció, perquè no es puguin eliminar proves". "S'hauria de justificar el per què d'aquesta urgència", explica.

Un dels detinguts en l'operació d'aquest dimecres ha estat el fotoperiodista Carles Palacio (ja en llibertat), tal com ha explicat el també periodista Jordi Borràs a Twitter. Borràs, que era amb ell en el moment de la detenció, ha explicat que, almenys davant ell, els agents no s'han identificat.

L’operatiu que ha detingut en @CarlesPalacio, també col·laborador de @elnacionalcat, estava format com a mínim per sis persones de paisà, 4 en cotxe i 2 a peu, pressumptament agents de @policia, tot i que davant meu no s’han identificat en cap moment pic.twitter.com/9wmARx0mvn — Jordi Borràs (@jordiborras) 16 de enero de 2019

"És obligatori ensenyar la placa", recorda Capuz, que dubta que la policia hagi optat per no identificar-se. "Si els agents no es presenten com a policia, el detingut pot al·legar l'habeas corpus", un procediment que té com a objecte acabar amb la detenció il·legal d'un ciutadà.