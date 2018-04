El "postgrau a Harvard" de Pablo Casado va ser un curs de quatre dies a Aravaca

El pas per Harvard del portaveu del PP, Pablo Casado, va consistir en un programa intensiu del 16 al 19 de juny de 2008 que es va impartir a Madrid, a la seu de l'IESE, segons ha avançat el diario.es. El programa d'aquesta prestigiosa universitat nord-americana estava patrocinat per la Comunitat de Madrid i Casado, llavors diputat autonòmic, "no recorda" si va ser becat. Un curs en què no hi havia requisits acadèmics d'admissió ni tampoc més exigència per aprovar que l'assistència a les classes.

"Jo en aquells dies ja tenia quatre postgraus en la meva matèria: un a Harvard i un altre a Georgetown, tots dos a Estats Units, i dos més a Espanya", va assegurar Pablo Casado aquest dimarts per explicar com va poder aprovar la seva màster a la Universitat Rei Juan Carlos sense anar a classe. I és cert que en el seu currículum al Congrés dels Diputats hi figura un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard". Però quan s'aprofundeix en aquest "DGP", el curs brilla bastant menys del que el vicesecretari del PP llueix en el seu expedient acadèmic.

Aquest curs de Harvard es va impartir a Madrid, al barri d'Aravaca, al campus de l'IESE, l'escola de negocis de la Universitat de Navarra. Es tractava d'un programa de només quatre dies, entre el 16 i el 19 de juny. No hi havia altre requisit acadèmic per inscriure que el pagament de la matrícula i el pas per un comitè d'admissions. A Internet, al web de l'IESE, encara queda rastre d'aquest curs de quatre dies a "Driving Government Performance", un programa de "estratègies de lideratge" per a "directius públics". El màster va comptar amb el patrocini de la Comunitat de Madrid, la Junta de Castella i Lleó i l'Ajuntament de Barcelona. La inscripció costava 2.000 euros. S'impartia en anglès amb traducció simultània, segons confirmen des del IESE.

Casado, que en aquell moment era diputat a l'Assemblea de Madrid, ha contestat a aquest mitjà que "no recorda" si va pagar aquests 2.000 euros o si va gaudir d'algun tipus de beca per ser diputat autonòmic. Simplement s'ha limitat a dir que va conèixer d'aquest programa perquè ja havia realitzat un altre programa anterior a l'IESE. "Es pot dir que són postgraus. Sí, perquè et demanen la llicenciatura per accedir-hi ", ha afirmat Casado. Un extrem que el diari digital refusa perquè en aquest curs de quatre dies no hi havia cap requisit acadèmic obligatori per assistir-hi. Només el pagament de la matrícula i el vistiplau al comitè d'admissions, com es pot comprovar en el propi fullet del curs al web de l'IESE i en el seu equivalent a Harvard.

El professor que va impartir aquest curs de quatre dies va ser Robert Behn, de Harvard. Segons expliquen des del IESE, el títol és de Harvard tot i que el curs s'impartís al campus de l'IESE a Madrid. El mateix programa està disponible també al campus de Harvard a Boston amb una durada similar i un preu més onerós: 8.800 dòlars segons les últimes tarifes. Casado ha explicat a eldiario.es que aquest curs de quatre dies no és la seva única relació amb Harvard. També compta amb un altre certificat en un altre programa intensiu similar, d'uns pocs dies a l'agost de 2008, al Reial Col·legi Complutense a Harvard de la Universitat Complutense de Madrid, a Boston. L'altre "postgrau" del que va presumir Casado aquesta setmana, el de Georgetown, va tenir una durada "semblant" al "DGP" de la Kennedy School of Government i tampoc recorda exactament quants dies de classe durava aquest curs.