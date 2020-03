El president manxec es disculpa per insinuar que els mestres volen tenir 15 dies de vacances amb el coronavirus

"Que em disculpin si en algun moment he dit alguna cosa que es pugui malinterpretar". D'aquesta manera, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha demanat perdó per haver deixat clar en una roda de premsa al migdia que no pensava tancar les escoles perquè a alguns els vingués de gust agafar-se "quinze dies de vacances". "Tan de risc és que els nens juguin en un parc com que juguin al pati, punt. I cal parlar clar a la gent, i sobretot a la gent que el que pretén és tenir quinze dies de vacances. No ens enganyem sota cap concepte", ha reblat.

Al migdia, el socialista Page havia demanat una posició "de prudència i responsabilitat" i havia descartat la supressió de l'activitat escolar a la comunitat, tot i que havia obert la porta a fer-ho "a mitjà o llarg termini". Finalment, però, ha accedit a tancar els centres educatius de manera immediata. García-Page ha mostrat tot el seu "suport i reconeixement" als professors i ha criticat que "el PP en privat digui una cosa i en públic una altra", davant les crítiques que ha rebut des de les files dels populars.

I és que aquestes controvertides declaracions han provocat que el PP reclami la seva dimissió: "¿Està dient que quan un ajuntament, molts del PSOE, pren mesures" contra el coronavirus o quan el rector de la UCLM suspèn l'activitat docent a la universitat "és que volen quinze dies de vacances?", li ha preguntat la diputada popular Ana Guarinos, que ha exigit a García-Page que presenti la dimissió per "irresponsable i dir totes aquestes bajanades en roda de premsa".

Sorprès amb la decisió de Sánchez

El president manxec ha justificat la seva negativa a tancar en un primer moment els centres educatius perquè el ministeri de Sanitat els havia demanat esperar fins a les 8 del vespre abans de prendre cap decisió. Després de subratllar la seva "sorpresa" pel contingut de la compareixença de Pedro Sánchez d'aquesta mateixa tarda, ha sentenciat: "Respecto i acato la decisió del govern d'Espanya. Ahir ens va demanar el ministeri de Sanitat esperar fins a aquest dijous a les 20 hores per prendre decisions, i és el que hem fet. I és el que en coherència he demanat als responsables públics", ha reblat el president regional.

En aquest escenari, García-Page ha exposat que no queda "més remei" que suspendre l'activitat escolar després de lamentar que Sánchez hagi pres una decisió que no s'havia "comunicat preventivament" a les comunitats autònomes. En qualsevol cas, ha afirmat que assumeixen "completament" l'autoritat de l'executiu central. Davant la insistència dels mitjans, el president manxec ha ressaltat que han mantingut "la disciplina sanitària" marcada pel ministeri, que "recomanava esperar a les 20 hores", però que no es tracta ara de recriminar" al president del govern espanyol de canviar el pas. "Les seves raons deu tenir", ha asseverat, després d'insistir que la decisió "no és consensuada amb les comunitats autònomes, tot i que sí assumida".

Més enllà d'aquestes decisions de tipus sanitari, ha volgut ratificar-se en les seves crítiques al rector de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), Miguel Ángel Collado, que considera que "ha anat per lliure" al decretar la suspensió de l'activitat docent dilluns, cosa que ha generat "pànic".