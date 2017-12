La presó per a Junqueras silencia el camí agredolç d'ERC cap a Estremera

El fred de les 7 del matí al carrer Calàbria de Barcelona, a la seu d'ERC, era suportable si es recompensava amb una arribada a Estremera i Alcalá Meco amb un cel assolellat que donés la benvinguda als consellers de nou a la vida fora de la presó. Divendres passat, l'autobús que duia membres del partit al Tribunal Suprem amb la previsió que poguessin quedar en llibertat després de declarar davant Pablo Llarena va haver de girar cua a mig camí, en saber-se que el magistrat no resoldria els recursos fins a aquest dilluns. Aquesta vegada el trajecte també estava condicionat per la decisió definitiva de Llarena, que ha arribat passades les 10 del matí quan l'autocar ja passava prop de Saragossa: els vehicles han seguit fent via camí de rebre Carles Mundó, Raül Romeva, Dolors Bassa i la resta de consellers alliberats, però les cares llargues i el silenci s'han apoderat dels seients. Oriol Junqueras es queda a la presó i, per tant, ERC farà campanya sense el seu candidat.

Mentre una part del partit acaba el dia iniciant la campanya del 21-D a Vic, una altra el comença ben d'hora camí de les presons on fa un mes que són els consellers del Govern. Assumeixen que no podran donar el tret de sortida a la campanya però la causa és de més abast: tornar a Catalunya amb tres membres de la llista empresonats i, entre ells, el candidat a president de la Generalitat. Per això, Anna Simó, Pere Aragonès, Oriol Amorós, Gerard Gómez del Moral i altres càrrecs d'ERC, com l'alcalde de la Roca del Vallès, Albert Gil, i una comitiva de militants de les joventuts del partit pugen als autocars camí d'Estremera i Alcalá Meco. Davant la jornada que queda al davant, alguns tanquen els ulls i miren de recuperar el son, d'altres ja arrenquen el dia informats, com Aragonès, que a les 8 del matí desplega el 'Financial Times'. A mig camí, parada a Lleida per recollir Núria Picas -vestida d'esport-, independent que integra la llista dels republicans. Simó, investigada en la mateixa causa, truca al jutjat on compareix cada setmana per demanar si pot passar a signar un altre dia, que avui va cap a la presó.

540x306 Membres d'ERC a l'interior de l'autobús que viatja cap a Estremera / XAVIER BERTRAL Membres d'ERC a l'interior de l'autobús que viatja cap a Estremera / XAVIER BERTRAL

"Confiem que sortiran tots, però ja ho veurem...", assenyala un dels viatgers del bus abans d'arrencar. Les informacions de diferents mitjans ja apunten que Llarena podria fer excepcions a l'hora de concedir l'alliberament dels presos polítics, i totes les travesses porten el nom de Junqueras, a més de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Certament, la notícia no sorprèn ningú, però deixa cares llargues i un silenci que no es trenca fins que arriba la interlocutòria i es pot observar que, a parer del jutge, la integritat física dels catalans està en perill si Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart tornen a casa seva. "Tot el que ens van ensenyar a dret penal queda en res", protesta un dels integrants, que discrepa de l'argumentació del jutge. "Almenys 6 sí que surten", es consola una altra persona de l'autobús.



El viatge continua després d'una altra parada per estirar les cames i picar alguna cosa a uns 150 quilòmetres d'Estremera. Simó, vist que no podrà rebre Junqueras, canvia d'autobús i s'enfila cap a Alcalá Meco per celebrar l'alliberament de la consellera Bassa. Acabant de digerir la notícia, les lectures i les converses entre companys ajuden a recuperar-se del cop. També una mica de sentit de l'humor, quan un dels viatgers bromeja en avançar un vehicle que transporta garrins: "Això és el consell de ministres".

L'autobús que va a Alcalá Meco arriba a la presó, on ja esperen els familiars de Bassa i Meritxell Borràs, mentre el que es dirigeix cap a Estremera continua per un camí envoltat d'un ambient desèrtic. "Com l'àrea metropolitana de Barcelona res, eh", salta un. Ja es veu la presó enmig dels camps marronosos, on Junqueras i Forn seguiran a distància i privats de llibertat la campanya d'unes eleccions determinants. Aragonès s'abraça amb Gabriel Rufián, que ja fa estona que espera la sortida dels consellers, juntament amb l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i l'exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez.