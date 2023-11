La història dels gossos que van olorar explosius en la propaganda de Vox contra l'amnistia

BarcelonaVa sonar el telèfon de la recepció de la seu de Vox a Barcelona. Era aquest dijous al migdia. El va agafar la persona que fa tasques de seguretat i està fix a l'entrada d'aquests baixos del carrer del Camp, al barri de Sant Gervasi. "En mitja hora la seu explotarà". Ras i curt, aquest va ser, segons diverses fonts consultades, el missatge que va escoltar el treballador del partit. Ràpidament, va trucar als Mossos d'Esquadra, que van ordenar desallotjar la seu. Fonts policials apunten que, d'entrada, la trucada no semblava verídica, però calia descartar al 100% que no hi hagués un artefacte explosiu. L'operatiu el va liderar Comtal 5, l'inspector de Mossos que, durant un torn, és màxim comandament operatiu de la ciutat. Es va seguir el protocol: quan el perímetre estigui assegurat, primer entrarà la canina i després els Tedax, la unitat de Mossos especialitzada en explosius.

Els gossos de la unitat canina de la policia catalana estan entrenats per detectar amb l'olfacte explosius, drogues i armes. En aquest cas, hi van anar dos gossos especialitzats en explosius. La dinàmica és sempre la mateixa. Un agent assenyala amb un làser els diversos punts que el gos ha d'olorar. D'aquesta manera, l'animal va anar pentinant tota la seu de Vox fins que es va aturar en un punt. Hi havia diversos paquets de missatgeria. Després d'olorar durant uns segons, es va asseure a terra. Aquest és el senyal que els Mossos mai volen veure: vol dir que el gos està dient que allà hi ha explosius. "I els gossos no fallen", apunta una font policial. Fins a dues vegades, l'animal va marcar que allà hi havia explosius.

Això volia dir que els Tedax havien d'entrar en acció. Van engegar els seus robots programats per detectar explosius i fins i tot obrir paquets a distància. S'hi van acostar i no van detectar res estrany. Van procedir a obrir els paquets i es van endur una sorpresa: no hi havia explosius, sinó diversos fulletons propagandístics de Vox en contra de l'amnistia que aquell dia estaven signant Esquerra Republicana i el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Ho van continuar comprovant i només hi havia propaganda política. Tot va ser, doncs, una falsa alarma i ara els Mossos investiguen qui va trucar avisant de la bomba, ja que això representa un delicte penal.

Pregunta sense resposta

La gran pregunta és per què els gossos van olorar alguna substància explosiva. És difícil que s'obtingui una resposta. Els agents van analitzar els fulletons en contra de l'amnistia i no hi van trobar res estrany. De possibilitats n'hi ha moltes, com que el camió que va transportar els paquets hagués portat hores abans alguna substància química present en els artefactes explosius casolans. O que s'hagués utilitzat un producte de neteja que contenia alguna d'aquestes substàncies. Sigui com sigui, tot es va quedar en una falsa alarma.