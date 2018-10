Una quarantena d'eurodiputats reclamen la llibertat del presos amb samarretes grogues a l'Eurocambra

Una quarantena d'eurodiputats d'una quinzena d'estats membres i quatre grups parlamentaris europeus portaven samarretes grogues per reclamar l'alliberament dels presos durant les votacions al ple de l'Eurocambra a Estrasburg. Quan ha començat una de les votacions previstes per a aquest migdia, 41 representants han ensenyat les peces de roba amb missatges com 'Free Junqueras', 'Free Romeva', o 'Free political prisoners' que demanaven l'alliberament dels líders independentistes empresonats.

Entre els eurodiputats que han secundat la iniciativa, destaquen el líder sindical francès José Bové, l'alemanya Rebecca Harms i l'exministre d'Exteriors eslovè i president de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya Ivo Vajgl. Altres eurodiputats de països com Itàlia, el Regne Unit, França, Alemanya i Àustria també han participat en l'acció, impulsada per ERC i que també ha comptat amb la participació del PDECat, el PNB, IU o Podem.

La iniciativa ha comptat amb el suport de 41 membres del Parlament Europeu de quatre grups: Verds / Aliança Lliure Europea, els liberals (ALDE), Esquerra Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica i Conservadors i Reformistes Europeus. Els eurodiputats d'ERC Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé l'han impulsat, i s'hi han sumat Ramon Tremosa (PDECat), Izaskun Bilbao (PNB), Miguel Urbán (Podem), Marina Albiol (IU) o Ana Miranda (BNG).

A més de Bové, Harms i Vajgl, altres representants de diversos països també hi han participat, com ara els alemanys Reinhard Bütikofer, Martin Häusling i Maria Heubuch, les franceses Marie-Pierre Vieu i Eva Joly, la sueca catalanoparlant Bodil Valero, la portuguesa Marisa Matías, la finlandesa Merja Kyllönen i l'estonià Indrek Tarand. L'eurodiputada austríaca Monika Vana també portava la samarreta groga, així com la nord-irlandesa Martina Anderson, el flamenc Mark Demesmaeker i l'eslovè Igor Soltes. Bona part d'ells formen part de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, que vol "persuadir" la Unió Europea perquè incideixi en el conflicte entre Catalunya i l'Estat.