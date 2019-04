Els quatre regidors de Ciutadans a Reus anuncien que es donen de baixa del partit

Els quatre regidors de Ciutadans (Cs) de Reus als quals la direcció del partit va expedientar i suspendre de militància han anunciat que demanen la baixa de la formació. Ho han fet públic després que la Comissió de Garanties i Valors del partit hagi desestimat tots els recursos presentats contra la resolució de la comissió de règim disciplinari i encara pendents d'una decisió definitiva d'aquest organisme intern. L'encara portaveu del grup municipal, Juan Carlos Sánchez, ha acusat la direcció de practicar una "cacera de bruixes" i ha posat en dubte la legalitat del procés disciplinari intern obert contra ell mateix, Pepa Labrador, Guillermo Figueras i Damián Morales.

Tot va començar, explica, després que ell presentés una denúncia davant la Fiscalia per una suposada irregularitat comesa per un alt càrrec del partit a principis de març. Sánchez, que havia d'encapçalar la candidatura de la formació a les eleccions municipals, lloc per al qual va ser ratificat el passat febrer, va acabar sent apartat del lloc. Aquest dimarts ha anunciat solemnement que ell i els tres edils que la formació té a Reus demanen o han demanat la baixa de militància. No han concretat el mecanisme però la voluntat, ha precisat, és que sigui al més aviat possible.

"No volem seguir en un partit on es dona poder a altres persones que acaten i silencien als que molesten", ha assegurat Sánchez, que ha comparegut acompanyat de Guillermo Figueras i Josefa Labrador. Creuen que la formació opta per fitxatges electorals "mediàtics i que diguin amén a tot". Segons ha avançat, seguiran els dos mesos que queden de mandat municipal ocupant els càrrecs de regidors, "perquè els nostres valors no han canviat". Desconeixen, encara, si ho faran representant a Cs o com a no adscrits. "El partit està immers en una deriva totalitària i ens sap greu que el nostre projecte de ciutat estigui en risc", ha declarat.

Els regidors suspesos consideren que el procediment disciplinari intern que s'ha obert contra ells és una "aberració jurídica" i un "despropòsit total". Sospiten que la reunió de la Comissió de Garanties i Valors que els va obrir l'expedient es va simular perquè ningú els ha facilitat l'acta i el seu càstig es relaciona amb "articles que no pertoquen". Tot plegat, sostenen, es deu a un "càstig" per la denúncia per irregularitats presentada contra l'alt càrrec de Cs. No descarten tampoc portar el cas als tribunals si es confirma que s'ha produït falsedat documental en el procediment.

De cara als comicis del pròxim 25 de maig, els quatre regidors no descarten tornar-se a presentar sota unes altres sigles. "No defraudarem els nostres electors. Ens han animat a tornar-nos a presentar. Altres partits ens han contactat per acollir-nos amb propostes que hem agraït i, per suposat, rebutjat. És molt gratificant i sorprenent que altres formacions ens han valorat més que la nostra", ha avançat, tot precisant que no els falten "pretendents" per concórrer en diferents llistes, de partits tant nacionals com locals, així com mostres de suport de veïns de la ciutat. De fet, tan bon punt se'ls va apartar de la llista es va obrir un ' change.org' exigint la restitució de Sánchez, que suma 500 firmes. La "fórmula", han anunciat, la faran efectiva un cop la resolució de l'expedient disciplinari sigui ferma.