Forcadell demana que la deixin en llibertat perquè ha renunciat a ser diputada

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem perquè la deixi en llibertat. En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, argumenta que ha renunciat a ser diputada i ha demanat "reincorporar-se com a professora". Per això no entén que el magistrat Pablo Llarena pugui interpretar que hi ha risc de reiteració delictiva. De fet, l'expresidenta al·lega que "no ha canviat res" entre la primera decisió del jutge, que al novembre va establir una fiança de 150.000 euros per a Forcadell, i l'última de divendres, quan Llarena va dictar presó provisional.

La defensa de Forcadell, exercida per l'advocada Olga Arderiu, també considera que el magistrat ja tenia previst "amb anterioritat" la decisió d'enviar a la presó l'expresidenta del Parlament, Jordi Turull, Josep Rull i Dolors Bassa. Argumenta que tots els elements que exposa Llarena en la seva interlocutòria -el fet que hi hagués "estructures associatives" que els donessin suport o que tinguessin "suports internacionals", entre d'altres- ja "eren coneguts" al novembre, quan el jutge va deixar en llibertat sota fiança Forcadell. A més, recorda que si hagués volgut reduir les mesures cautelars o mantenir-les, no hauria calgut convocar una vista com la de divendres. Per això conclou que ja tenia la intenció d'"agreujar-les".

En el recurs, Forcadell també insisteix que "no hi ha ni el més mínim indici" que volgués fugir i recorda que sempre ha estat a disposició de la justícia, ha pagat la fiança de 150.000 euros i ha acceptat i complert la resta de mesures cautelars que li havien imposat anteriorment.

També insisteix, com ja va fer dimarts en el seu escrit davant del Suprem en què va anunciar el recurs de cassació, que no la poden processar per rebel·lió, perquè "en cap moment es va preveure la possibilitat d'utilitzar la violència per aconseguir la independència de Catalunya", com requereix aquest delicte.