Torra recupera l'aposta d'exercir l'autodeterminació "quan abans millor" per respondre a la seva inhabilitació

El context torna a ser enrarit pel Govern, ja que més enllà de la crisi sanitària les relacions entre JxCat i Esquerra no passen pel seu millor moment. La tensió entre els socis s'ha fet evident en la sessió de control al Parlament de la Generalitat, en què el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de files dels republicans, Sergi Sabrià, han apel·lat mútuament a la unitat entre retrets. Els republicans volen que el president convoqui eleccions, però la qüestió és quan. Sabrià ha demanat a Torra, durant la seva intervenció, pactar una "estratègia conjunta" de l'independentisme per afrontar la futura decisió del Tribunal Suprem sobre una eventual inhabilitació del mateix cap de l'executiu. Això, per a ERC, no és res més que acordar la data dels comicis, que fins ara el president ha dit que decidirà ell. Davant d'això, Torra ha contestat a Sabrià amb una aposta que els republicans no compren: tornar a exercir l'autodeterminació "quan abans millor".

D'aquesta manera, el president ha recuperat la proposta que va fer en solitari l'octubre de l'any passat per reaccionar a la sentència del Suprem de fins a 13 anys de presó per fer l'1 d'octubre. "Vaig venir i vaig fer una proposta, tornar a passar per les urnes per fer un referèndum d'autodeterminació. Jo soc allà, hi és tota la cambra?", ha preguntat Torra. El president ha recordat també a Esquerra que va votar una resolució en què els grups s'emplaçaven a buscar la manera d'exercir l'autodeterminació "al més aviat possible". "Com ho fem?", ha insistit el president dirigint-se als republicans i a la CUP, "jo mantinc la proposta", ha acabat.

Quan el president va posar sobre la taula aquest full de ruta, cap partit li va comprar. Els republicans i els cupaires van rebutjar-ho, però també ho van fer els consellers de JxCat, que no sabien que Torra posaria sobre la taula aquesta fórmula sense haver-la consensuat abans.

En la seva intervenció, Sabrià ha demanat a JxCat trobar una "resposta conjunta" a la decisió que ha de prendre el Suprem sobre el president de la Generalitat. El tribunal va fixar el 17 de setembre per revisar el recurs de cassació de Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'inhabilita per no haver despenjat la pancarta dels presos polítics. "Hem de fer passos junts per respondre a l'embat", ha dit Sabrià, "per què costa tant president", s'ha preguntat, assegurant que la repressió sense resposta conjunta "afebleix" l'independentisme i el "divideix".

La cita a les urnes

"Quan tinguem encarrilades les solucions a la crisi sanitària i econòmica, els ciutadans seran cridats a les urnes", ha assegurat el president en una pregunta a la cap de files dels comuns, Jèssica Albiach. I al líder d'Esquerra, S

La formació lila ha criticat el Govern de la Generalitat per la "lluita" permanent entre JxCat i ERC, enumerant les últimes escenes de divisió dins l'executiu. "Tenen les energies posades a un altre lloc" que no és la crisi sanitària, ha dit Albiach, recordant al president que el 29 de gener va donar per esgotada la legislatura.