Torra i Aragonès visiten els presos polítics a Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès han visitat aquest dimarts els polítics empresonats a Lledoners. L’endemà del retorn de Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez al centre penitenciari, després del seu ingrés hospitalari, la cúpula de l’executiu s’ha reunit amb ells i Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Raül Romeva. A la sortida, a través de les xarxes socials, Torra ha fet una crida a reivindicar-los, recordar-los i reservar “forces per continuar fins a assolir la llibertat i la independència”. Aragonès, parlant en nom dels presos, ha apel·lat a "carregar piles per als mesos que venen”. “Ells estan forts per afrontar el judici”, ha afegit el vicepresident.

Aragonès ha sigut el primer en arribar a Lledoners. Ho ha fet quan passaven tres minuts de les 11 del matí. Deu minuts més tard ho ha fet Torra, que venia de l’ofrena floral al president Francesc Macià, al cementiri de Montjuïc, on ha replicat a Felip VI adduint que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia". President i vicepresident hi han estat prop de dues hores i han abandonat les instal·lacions, conjuntament i sense fer declaracions, a la una del migdia, poc abans de l’hora del dinar per als interns a Lledoners.

A través de les xarxes, Torra i Aragonès han volgut desitjar un bon Nadal en nom dels presos. “Fem de casa nostra la llar dels presos polítics i exiliats, que no podran ser amb la seva gent. Reivindiquem-los, recordem-los i reservem forces per continuar fins a assolir la llibertat i la independència”, ha piulat el president de la Generalitat al sortir. Per la seva banda, Aragonès ha apuntat al fet que els presos demanen que “carreguem piles per als mesos que venen”. “Ells estan forts per afrontar el judici”.

Torra i Aragonès s’han reunit amb els presos polítics l’endemà que Turull, Rull, Forn i Sànchez hagin tornat a Sant Joan de Vilatorrada, després d'estar des de dijous passat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, on s'estaven recuperant després de prop de tres setmanes de vaga de fam.