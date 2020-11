El policia nacional de la coça voladora de l'1-O es nega a respondre davant el jutge

Els dos policies nacionals identificats per una prova pericial dels Mossos d'Esquadra com a agressors de dues votants de l'1-O a l'IES Pau Claris de Barcelona s'han negat a respondre cap pregunta al jutjat que els investiga. Un d'ells és l'agent que va donar una puntada de peu voladora a un votant a les escales del centre, i l'altre va tirar escales avall una altra votant. Prèviament, un dels mossos que va fer l'informe ha ratificat el document.

A l'informe policial, demanat per l'acusació popular que representa l'entitat pro drets humans Irídia i acordat pel jutge instructor, s'analitzen a fons diverses imatges per diferenciar la localització i la vestimenta dels antiavalots que van actuar a les escales d'aquell lloc de votació.

La Fiscalia ha defensat l'actuació policial, mentre que l'advocat de l'Estat ha estat molt crític amb la prova pericial, preguntant al mosso si tenia coneixements mèdics, i aconsellant als seus clients que no responguessin cap pregunta. De fet, ha sigut el primer cop que policies nacionals investigats en aquesta causa no han respost cap pregunta, perquè fins ara solien respondre les preguntes del jutge, del fiscal i de la seva defensa.

Es dona la circumstància que l'agent de la coça voladora ja havia estat investigat per uns altres fets d'aquell dia i quan va declarar se li va preguntar per la puntada de peu. Tot i admetre que era allà, va negar els fets concrets. Irídia va presentar un escrit molt exhaustiu amb captures de pantalla que identificaven aquest agent donant la puntada voladora i després agredint una altra dona. A l'informe també es veu com un altre agent sacsejava una votant que havia estat empesa prèviament escales avall del centre. Arran d'aquest escrit el jutjat va encarregar als Mossos d'Esquadra fer un informe pericial sobre la qüestió.

Sense violència

Un dels antiavalots de la Policia Nacional que va actuar l'1-O a Barcelona ha admès aquest divendres al jutjat que va colpejar les cames d'un votant de l'Escola Dolors Monserdà de Barcelona per donar-li un "toc d'atenció" perquè no s'apartava i estava enregistrant l'actuació policial. A les imatges se'l veu donant un cop de porra a la víctima.

L'agent, investigat per un delicte contra la integritat moral, s'ha reconegut en un vídeo on se'l veu pegar amb la porra a un manifestant que està dret, per eixamplar la línia policial un cop els agents ja eren dins el col·legi electoral. Segons han explicat fonts de les acusacions, l'agent també ha admès al titular del jutjat d'instrucció número 7 que els concentrats a l'escola no exercien cap violència física però sí "verbal", amb "insults xenòfobs i racistes" als antiavalots.

De moment al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona hi ha un total de 63 investigats, 58 dels quals policies nacionals. L'actuació policial investigada va causar 315 lesionats, 127 dels quals estan personats a la causa, formada per una peça principal, centrada en la direcció i coordinació de l'acció policial, i 27 peces separades, una per cada escola afectada de la ciutat.